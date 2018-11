2018-11-21

﹝記者邱巧貞/台北報導﹞今年適逢嬌蘭190週年,特別在耶誕系列中特別打造一款「白金復古女伶修容蜜粉餅 190周年復刻版」,此款蜜粉為1897年「Ladies in all Climates 蜜粉」的復刻版,呼應當年航海旅行時代,女性常要隨丈夫外出的需求,它能隨身攜帶,並適應世界各地的氣候,妝效持久,即使在佈滿蒸氣的環境,依然不脫妝,風靡一時。女星安潔莉娜裘莉也曾提及,自己對嬌蘭的認識,就是來自母親梳妝台上,母親非常珍視愛用的「Ladies in all Climates 蜜粉」。

另一款明星商品「幻彩流星蜜粉球」限量版採用高貴的金色設計,裝有琥珀金、古銅金、白金色與香檳金共4色珍珠蜜粉球,為肌膚創造低調健康的光澤感。