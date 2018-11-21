Moncler萌犬 愛寵舒適圈

2018-11-21

﹝記者方惠宗／台北報導﹞迎接冬季，Moncler（盟可睞）再掀「萌」勢力！

以奢華羽絨外套著稱的Moncler與寵物精品Poldo Dog Couture再次攜手，以擁抱「人類最好的朋友」狗狗為設計初衷，推出「Moncler Poldo Dog Couture愛寵系列」，運用Moncler招牌的羽絨服與色彩等元素，為狗狗們設計馬甲背心、針織衫與上衣等，並延伸至項圈及配套的牽引繩，確保愛犬在冬季裡亦能享受溫暖和舒適。

Moncler與Poldo Dog Couture繼去年為寵物共同設計冬季羽絨背心大獲市場歡迎，今年再度合作推出愛寵系列，設計概念從Moncler經典款羽絨服而來，款式包含不同色系及尺寸，滿足愛犬各樣的造型需求。面料以Moncler最具標誌性的材料亮面尼龍為主，同時引入淡藍色、粉紅色與紫紅色等鮮明色調，豐富該系列的色彩選擇。

以馬甲背心來說，兩種款式分別為可雙面穿的紅、藍色風帽款，以及與法國國旗配色相同的可拆卸風帽款；後者的配色同樣出現於項圈及配套的牽引繩上。若氣溫相對溫和，還可以為愛犬選擇綴有「MONCLER」字樣鑲邊裝飾的亮藍色或正紅色上衣。該系列於Moncler台北101購物中心旗艦店及官方網站MONCLER.COM發售。