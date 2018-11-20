西班牙設計鬼才訪台 獨特家飾店誘客

〔記者凃盈如／台北報導〕西班牙藝術家、工業設計鬼才Jaime Hayon抵台參加丹麥家具Fritz Hansen台北獨立店開幕活動，有別於Fritz Hansen於世界各地的店面總是由原廠操刀，這次台北獨立店，為品牌創立146年以來，首次由合作的設計師打造，為兩層樓（一樓、地下室）的老宅改建案。Jaime Hayon深諳台灣市場，將這間獨立店打造得一點都不像一般家具店，兩層樓老宅變身後，宛如精品住宅，一樓有客廳、開放式廚房結合餐廳，靠窗處也有小圓桌引進窗景，機能完備，讓人很能夠想像使用Fritz Hansen家具的情境，且該店極有設計感的外型，也讓許多路過民眾詢問是否為新開咖啡店，Jaime Hayon則笑稱，就連自己都想要住在這兒了。
在Fritz Hansen的獨立店內，Jaime Hayon巧妙演繹了小宅的精緻度，從燈光、收納層架、窗景、門與天花板，皆有細膩的安排，譬如他善用連續性的弧形，來轉移人們對於空間較低矮的感受，精巧安排的窗景與照明，亦放大了空間的視覺感。當台灣居民現今面臨房價高、居住空間狹小的問題，他點出，其實只要選對有景致的居住空間，再小的房子也能夠改造得兼顧美學、機能與舒適度；Jaime Hayon提到，雖然都市人難與自然為伍，但住家的棟距、附近是否有公園綠地等因素，都是置產需要考量的首要條件，除了視覺放大，內心自然也較開闊。關於小宅的佈置心法，他則分享：每一件家具的選擇就更加重要。他鼓勵大家大膽使用高檔家具，提升空間品味，也邀請大家多來逛逛台北的Fritz Hansen獨立店。