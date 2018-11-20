海瑞溫斯頓 從星看紐約─35件全新系列 數位結合燈光 透過鑽石火光 彷彿置身紐約

2018-11-20

〔記者王瀅娟／上海報導〕Harry Winston海瑞溫斯頓於上海當代藝術博物館盛大舉辦「從星看紐約」頂級珠寶展，以35件獨一無二的全新New York紐約系列珠寶為主體，結合場景佈置與數位影像，讓賓客彷彿置身紐約，透過鑽石之王的視角俯瞰整個紐約市。

海瑞溫斯頓全球銷售副總裁Fadi Ghalayini表示，海瑞溫斯頓先生於紐約出生成長，在紐約發現他對鑽石的熱忱，也在紐約贏得「鑽石之王」的美名，紐約系列正啟發自海瑞溫斯頓先生與紐約源遠流長的故事。

「從星看紐約」頂級珠寶展分為5個展區，「The Man」展區以紐約的高樓大廈與數位互動裝置，訴說海瑞溫斯頓先生成為「鑽石之王」的故事。海瑞溫斯頓先生一生經手鑽石無數，世上三分之一的名鑽都曾經被他握在手中，傳奇的起點是他坐著火車至各地挖掘奇珍異寶，「Grand Central」展區重現紐約中央車站場景，展示以紐約中央車站上方的老鷹雕像為靈感創作的Eagle系列，以馬眼型鑽石與水滴型黃鑽描繪老鷹翱翔天際的姿態，喻示海瑞溫斯頓先生將以天賦睥睨珠寶界的未來。這隻雄鷹飛越中央公園、海瑞溫斯頓先生出生成長的紐約上西區與車水馬龍的曼哈頓，帶出Central Park、Brownstone、City Lights等空中視角的紐約風光。

「718 & Cathedral」展區以海瑞溫斯頓紐約第五大道718號旗艦店為靈感，宏偉的水晶吊燈、祖母綠形切工鍍金櫥窗與描繪鑽石放射光芒的大理石地板啟發了718 Chandelier、718 Emerald Vitrine與718 Marble Marquetry等子系列。正對面的紐約著名地標St. Patrick教堂是Cathedral系列的靈感來源，Cathedral項鍊的線條源自俯瞰教堂建築的線條，鑲嵌5顆總重65.63克拉天然哥倫比亞梨型祖母綠，價值高達1.7億元，是此系列最高單價作品。

海瑞溫斯頓並以布魯克林大橋場景打造晚宴會場，令來自全球100位媒體與200位VIP沉浸於紐約星空美景下，在林憶蓮的美妙歌聲中，留下難忘的記憶。