百萬以內小型跨界休旅 時下最潮購車選擇

記者方維鐸／台北報導
近年在全球車壇風行的高底盤類SUV和Crossover休旅車，大致可區分成多個不同類型，像是3排7人座SUV、主流中型SUV、中大型豪華SUV、高性能SUV Coupé等，其中市場成長最快速的當首推小型CUV（跨界休旅車），由於車高較低、視覺上更動感活潑，操控起來也不會跟低底盤的轎車相去太遠，加上多半搭載高效能的小排氣量Turbo引擎，且售價相對較低，對年輕消費族群更有親和力。
在台灣市場，目前最暢銷的小型跨界休旅是Honda HR-V，在此級距的市占率已近40%，國內販售車款搭載1.8升自然進氣引擎，儘管歐洲和日本在小改款後都將追加動力效能更優異的1.5升Turbo動力，但有鑑於同屬亞太規格的泰國市場HR-V小改款後仍維持原來的1.8升NA動力，預計明年推出的國產HR-V小改款新車也會維持現行的動力不變。
台灣第2暢銷的小型CUV為進口導入的Toyota C-HR，搭載歐洲市場的1.2升Turbo引擎，兼具動力性能和稅金級距的雙重優勢，今年第2季將車價和配備調整過後，市場銷售表現更節節提升。
國內自主品牌Luxgen的U5去年上市之初銷售成績反應相當熱烈，然而受到採用相同動力的S3車系引擎積碳風波所累，原先的銷售熱度未能持續，卻也和搭載2.0升NA引擎的進口Mazda CX-3的市占率在伯仲之間。
Suzuki旗下尺碼稍小半號的Vitara車系（車長4米2不到，軸距僅2,500mm），同時提供了預算導向的1.6升NA動力和效能出色的1.4升Turbo動力，並提供AWD的Allgrip車型，整體銷售量也頗為可觀；此外Suzuki還有跟主流小型CUV車格相當的SX4，兩車系相輔相成，共同在小型跨界休旅級距的銷售規模不容忽視。
圖片提供／Honda、Luxgen、Suzuki、Toyota
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Honda HR-V上市迄今，儼然已成為小型跨界休旅車市場盟主，日前推出免費升級「智能安全感測科技」的HR-V安全躍進版，以強化產品競爭力，預計要到明年才會在國內推出小改款新車。
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去年推出後一度造成市場熱烈反應的Luxgen U5，可惜受累引擎積碳風波，未能持續上市之初的銷售熱潮，但仍是國產小型跨界休旅級距的重量級產品。
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儘管Suzuki SX4的銷售數字不若自家尺碼小上半號的Vitara車系那般亮眼，然而本車4米3的車長與2米6的軸距才能跟主要競爭對手平起平坐，也是款C/P值頗佳的進口小型跨界休旅力作。
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造型前衛動感的Toyota C-HR，今年藉由售價與配備的調整，下半年銷售量明顯攀升，站穩國內小型跨界休旅車第2名位置，並繼續保有車價破百萬的尊爵AWD車型。