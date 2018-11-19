【國產小型跨界休旅新選擇】 Nissan Kicks試駕

2018-11-19

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

以Renault-Nissan全球模組化平台打造出的Nissan Kicks小型跨界休旅車，最初在概念車階段強調是針對拉丁美洲市場開發的產品，然而其時尚俏皮的外形深受全球車迷矚目，很快就被Nissan提升為全球戰略車款，日前已正式在國內發表上市，預料將對火熱的小型跨界休旅市場帶來重大衝擊。

本文試駕的Nissan Kicks智行旗艦版為「灰頂大橘」雙色搭配，懸浮式車頂配有車頂架和鯊魚鰭天線，還加裝Kicks ID.運動套件組與大型擾流尾翼，全車系皆標配17吋雙色切削式鋁圈和205/55R17輪胎。動力來源為一具原廠代號HR15DE的1.5升直4引擎，可產生124匹最大馬力及15.0公斤米最大扭力，結合第5代X-CVT無段變速自排系統，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑17.3公里，符合該排氣量能源效率最佳的1級標準。

試駕時即可感受本車漸進流暢的起步加速，要比搭載1.6升NA引擎的Tiida和Livina開起來更帶勁；而其3A底盤控制系統能透過G值感應器偵測路面狀況，藉由扭力輸出與煞車的微調，讓行車動態更平穩順暢。

坐上駕駛座，首先映入眼簾的是7吋數位液晶儀表板，中控台上8吋觸控螢幕的X-MEDIA全平面智慧影音系統，可支援Apple CarPlay、Andriod Auto來連結手機，儀表控台鋪陳十分簡潔清晰。這輛智行旗艦版試駕車選配了魅力雙色內裝，讓車艙顯得明亮而活潑。2,620mm的軸距讓Kicks擁有充裕的後座空間，行李廂標準容量為428公升，後座6/4分離椅背可完全打平，搭配後艙平整化套件來提升置放大型物件的便利性。

裕隆日產汽車將Kicks規劃為時尚版、豪華版和智行旗艦版3車型，價位帶介於69.9～79.9萬之間，要比主要對手Honda HR-V更有親和力，對消費者展現很大的誠意。