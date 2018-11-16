時尚 ╳ 機能：倉石一樹 ╳ The North Face Urban Exploration

2018-11-16

記者林欣若／台北報導

聯名亮點：多口袋與菱形車線

The North Face以攻頂完美裝備聞名，除了持續透過科技創新如FLASHDRY、WINDWALL，讓每一位戶外運動愛好者都能盡情地挑戰自我極限，在設計上也屢屢有新意，旗下潮流機能副牌The North Face Urban Exploration與日本潮流鬼才倉石一樹合作推出Kazuki系列，在日式潮流美學下，仍保有優異的機能。

「功能應該走在設計之前，在所有的設計上，都應該有著實際的用途。」倉石一樹以此為設計理念，在The North Face「Seamless越界穿搭」的主題之下，倉石一樹以其標誌性的日式極簡風格結合The North Face Urban Exploration獨有的高端防護科技，推出11項單品，抗寒外套品項共推出雙層、鋪棉和羽絨的選項，提供不同程度的禦寒防護，絨毛系列以現代款式重新詮釋復古的90年代Sherpa Fleece材質，帶來舒適溫暖秋冬造型；菱格紋系列則從上衣到褲款都採用菱格紋縫線，發展出既輕盈又保暖的套裝；衛衣和工作褲加入更多口袋設計，衣襬的部分額外縫製外掛式口袋，提供更多置物空間，簡化了出門攜帶包包的繁瑣，倉石一樹希望這系列單品在抵抗寒意之外，同時又能保持都市街頭造型。

圖片提供／The North Face Urban Exploration