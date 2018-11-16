奢華之秋 極致訂單：高訂入主Dior Homme西裝

2018-11-16

記者方惠宗／台北報導

執掌Dior Homme設計兵符超過10年的Kris Van Assche，在完成2018秋冬系列後接任同集團品牌、LVMH集團旗下Berluti的創意總監。然而，他為Dior Homme留下完美之作：一組注入「New Look」靈魂的西裝系列。

Dior Homme這組擁有新輪廓的西裝，其線條靈感是向迪奧先生（Christian Dior，1905～1957）於1947年在時尚掀起革命的「New Look」致敬；那是在1947年2月12日初次登場、Dior的第一個高級訂製服系列，許多具有復古哲思、玲瓏有致的線條不僅贏得好評，當中的「Bar Jacket」更成為「新風貌」（New Look）的象徵，啟發時尚設計、迎來潮流的黃金年代。

Kris將New Look的精神注入西裝，從20世紀閱兵軍裝獲得靈感，以對細節的注重，創作高領雙排釦外套，搭配戰鬥靴，呈現非常具有雕刻立體感的造型，同時兼顧了頂級西裝應有的優雅、輕盈舒適與垂墜感，甚至還透過異材質拼接，將正式服裝與運動風格結合。同時，Kris也向由Hedi Slimane所帶領的第一群Dior Homme創造者致意，他們以合身、結構式且精緻細膩的輪廓徹底改革男士時尚。

Dior Homme在2018年冬季系列後，乃由Kim Jones擔任男裝創意總監並正式更名為「Dior Men」。

圖片提供／Dior