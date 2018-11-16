奢華之秋 極致訂單：謎樣西服17套

2018-11-16

記者方惠宗／台北、巴黎報導

創立於法國、工廠設於英國的奢華面料商與西裝商號Dormeuil慶祝創立175週年，推出12款紀念面料，每款面料供應量僅限製作出17套西裝。以有「總統西服店」之稱的台北西裝百年老店「湯姆西服」今年搶先引進的情形來說，一到就有兩款面料被訂走，至於價格多少？店家低調未回，僅透露台幣「6位數」。

創立於1842年的Dormeuil以觸感細柔、紋樣優雅的頂級面料聞名，是當今歷史最悠久的品牌之一，亦是許多奢華品牌的面料供應商。此次設計12款175週年紀念面料乃以200支紗的美麗諾羊絨與羊駝絨混織而成，紋樣毫不花俏，而是以品牌視為雋永的海軍藍、淡格紋為主，為的是讓賓客穿出永恆、經典，當中更有面料稍早已宣布斷貨。

Dormeuil家族第五代接班人、現任總裁Dominic Dormeuil亦發表與攝影師Jean-Baptiste Rabouan合作、耗時多年，講述世界奢華纖維與牧羊人、環境至文化關係的精裝大冊「In Search of the World’s Precious Wools」，並特別將簽名版本於法國總公司致贈到場祝賀的「湯姆西服」第三代許金地，紀念友誼與長久合作。

圖片提供／Tom Tailor