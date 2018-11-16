奢華之秋 極致訂單：本季最奢錶櫃

2018-11-16

記者方惠宗／台北、巴黎報導

位於巴黎近郊的愛馬仕（Hermès）家居部門可說是公司的一處秘境，這裡不僅是愛馬仕內部唯一不使用單一材質或工藝的分支，也是所有部門當中最富藝術表現的領域。這個不開放的「禁區」收藏不少特殊訂製品，例如最具經典意義的移動式家具、甚至市面上不復存在的品項，也有冰箱般大小的手錶收藏櫃，以及可180度旋轉隱藏的電動皮革衣櫃等特殊產品。除了運用各種極致的面料，設計與製造之獨特性、功能、品質與完美程度可謂絕頂工藝與最高境界。

以剛完成的一座可收藏約莫上百只腕錶的收藏櫃來說，最上層以「展示」為形式，替手錶打造了一處前後兩排、前低後高的陳列區。順著下來可見提供4只腕錶同時上鏈的自動上鏈盒，以及提供給貴重錶款的抽屜式收納區。最底部的抽屜可放置首飾配件或可更換式錶帶。

讓人驚喜還有銜於兩扇門片內側的各種可移動式收藏盒，樣式包括文件式與圓筒式，最直接的功能在於因應錶主隨時的出差，能隨心所欲的選擇此趟行旅的傍身錶款；依錶款數量選擇所要置放的收藏盒，給予腕錶便於攜帶與安全無虞的奢華保護。問起價格，若以愛馬仕訂製珠寶櫃要價通常超過台幣千萬來看，此作估計亦超過台幣8位數。

圖片提供／Hermès