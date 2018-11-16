初衣食午5週年 阿部潤一設計限量T慶祝

2018-11-16

〔記者林欣若／台北報導〕台北東區選品店onefifteen初衣食午以美好生活為出發點，從衣著配件、香氛傢飾、咖啡餐飲，讓生活中的每個細節都被精緻美學包圍，onefifteen初衣食午今年歡慶5週年，日本設計師阿部潤一（Junichi Abe）特地設計限量版T-shirt，紀念美好時刻。

阿部潤一師承川久保玲，他在2004年自創服裝品牌kolor，有著獨到的設計理念與細膩心思，作品時常可以看見日式民俗的風格和彩色紮染技法，擅於利用解構剪裁與材質拼接，展現平衡美學。onefifteen初衣食午2015年開始引進kolor，雙方一直合作愉快，關於這次的限量版T-shirt，阿部潤一表示：「設計靈感是來自於在學生時代上課，我們會在筆記本上畫些惡作劇的插圖，我想要表現出那樣的感覺，所以在設計5週年的T-shirt的時候，衣服圖騰上的插畫，全部都是由我和我的團隊一起用手繪的方式設計出來的。」

在生活傢飾部分，onefifteen初衣食午慶祝5週年獨家引進新藝術之古董傢俱，有精雕細琢的茶杯組、細緻雕刻的玫瑰蛋糕鏟、餐叉等多樣的產品，均可看見新藝術時期的古典傳統工藝及細膩的藝術展現，為當代居家生活增添優雅懷舊的氣質品味。