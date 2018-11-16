對香不分性別 傳達香水新認同

2018-11-16

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞知名調香師Francis Kurkdjian日前來台，為自創香水品牌Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）即將於明年2月發表的新對香「Gentle Fluidity」展開宣傳活動。

性別平權是當今火熱的社會議題，身為一位對全球議題與時俱進的觀察家，Francis Kurkdjian藉由香氛創作傳達對當前世代的看法，「Gentle Fluidity」 是他對當代性別認同問題的回應。

「Gentle Fluidity」是調香師Francis Kurkdjian創作的兩款新香名稱，共享相同名字，使用同樣香材元素，卻展現出兩種截然不同的嗅覺特性，他形容：「就像是有著同樣的DNA編碼的雙胞胎，卻發展出不一樣的個性。」兩款香水沒有所謂的女香與男香，總共選用多達49種香材，其中以杜松果、肉豆蔻、芫荽子精華、麝香、香草與琥珀木質等六種香材為主要的香味輪廓，變化出兩款香水的微妙差異，一款訴求木質調的沉靜力量，另一則訴求東方調性的神祕麝香。

木質調的「Gentle fluidity」採用大寫G字母，搭配銀色瓶蓋詮釋沉靜力量；麝香調的「gentle Fluidity」則改以F為大寫字母，運用金色瓶蓋演繹東方神秘情懷。

圖片提供：MFK