寶璣大師第7代傳人 親自訪台說書

2018-11-16

〔記者林欣若／台北報導〕從1775年創立至今，寶璣（Breguet）在鐘錶界寫下許多歷史，包括寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）於1801年發明陀飛輪，大幅改良懷錶的走時精準度；1810年至1812年間，那不勒斯王后卡洛琳‧繆拉（Caroline Murat）創造史上第一款腕錶，將近250年的品牌歷史，在《亞伯拉罕．路易．寶璣（1747～1823）的生平與創作》限量版時計專書詳細記載，邀請讀者一同揭開寶璣大師成為當代各國皇室御用製錶師的幕後祕辛。

專書由寶璣大師第七代傳人Mr. Emmanuel Breguet編撰，事實上，他在20多年前即發表了寶璣時計專書，新版專書除了詳細記載家族歷史、細數寶璣大師精湛發明，Mr. Emmanuel Breguet更遍尋全球各大拍賣會，並且透過各個國際博物館或私人收藏家出借古董錶，因此書中有60%的圖片皆為新增，讓更多經典時計力作曝光。

寶璣特地在台北101專賣店舉辦寶璣頂級製錶藏書展，以寶璣時計專書封面的經典系列Classique Tourbillon Quantième Perpétuel 3795萬年曆鏤空陀飛輪腕錶、寶璣那不勒斯系列Reine de Naples 8908月相仕女鏈帶腕錶兩款非凡工藝的男女時計同時展出。

圖片提供：寶璣、