無鋼圈內衣 蕾絲玩色更時尚

2018-11-15

記者吳佩樺／台北報導

「一旦穿上低束縛的無鋼圈內衣，就回不去了！」在「舒適」當道下，今年無鋼圈內衣在秋冬聲勢不滅。業者表示：「春夏因為衣服薄透，女性怕透出尷尬痕跡，在內衣顏色的選擇上顯得保守，多傾向黑、白或裸色系，來到秋冬，沒了這層顧慮，無鋼圈內衣的顏色跟設計顯得大膽！」

大膽花色 莫蘭迪色續夯

奧黛莉本季全面擴大無鋼圈內衣產品線，呼應台中世界花卉博覽會打造「花都璀璨」8色內衣，以花為設計核心，分別代表不同花語。另一話題是「iMEWE」系列無痕內褲，多達56色，可說是內衣界首度一次上市最多色彩的業者。奧黛莉表示：「市面抗菌內褲通常只含5%抗菌配方，iMEWE系列則使用60%抗菌Protimo纖維。」

Sloggi 「ZERO Feel」無鋼圈背心在日本突破400萬件銷售佳績，去年引進台灣，也十分受到台灣女性喜愛，Sloggi強調：「該系列擁有85%以上的回購率。」受到時尚圈興起的「莫蘭迪色」影響，秋冬換上莫蘭迪色，壓低色彩亮度，呈現帶有溫暖灰調的舒服質感。

華麗亮相 精繡蕾絲爬上身

正因少了怕露出「內衣印」的擔憂，各家無鋼圈內衣在設計上連帶沒了包袱，有更多元素得以運用，不同於春夏清一色為全素面，本季出現很多華麗蕾絲點綴，像仙黛爾、西蒙佩兒、IMPLICITE都運用自家在行的蕾絲絕技，讓無鋼圈內衣多了華麗風貌！Sloggi亦首次將蕾絲運用在零感系列「ZERO Feel Lace」。

此外，Peach John「歐風蕾絲」無鋼圈系列，以光澤緞面搭配細緻蕾絲，此為亞洲限定，日本也買不到。Peach John指出：「比起過去，現在的無鋼圈內衣不斷進化機能，加強包覆和支撐度，歐風蕾絲系列在罩杯下方加入雙層彈力網布來幫助托高胸部，最大到E罩杯也能穿。」

因此，喜歡無鋼圈內衣的妳，今年秋冬將有更多選擇了！

高機能內衣 有志一同追求零壓力

儘管無鋼圈內衣聲勢高漲，仍有很多女性追求「集中、托高」的堅挺胸型，機能型內衣仍有龐大支持者，不過在「零著感」風潮下，各家機能型內衣也極力打破「束縛」的傳統印象，高機能一樣能保有舒服度。

包括華歌爾摩奇X「推.托.拉.提」系列、曼黛瑪璉「貼身心閨密」系列、思薇爾「薔薇魅影」系列、黛安芬「水感動魔術」系列，皆運用不同結構設計來強化減壓，穩定支撐的同時卻又釋放穿著壓力。因此今年秋冬鍾愛無鋼圈或機能型內衣都無妨，因為各家業者有志一同追求「零壓力」。

圖片提供／奧黛莉、Sloggi、IMPLICITE、Peach John、西蒙佩兒、華歌爾、思薇爾、曼黛瑪璉、黛安芬

註：價格或有更動，以通路為準。