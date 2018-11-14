京站週慶只有3週 夯送旅行抽獎

2018-11-14

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨週年慶即將進入年底最後一波，京站時尚廣場宣布活動將於11月21日開跑，今年將檔期濃縮為3週，集中買氣，首五日推出百樣商品，破盤價下殺1.1折，且祭出三種不同主題的旅行抽獎，包括特色鐵道、豪華郵輪、海島度假，最高價值獎額為價值327,000元的「挪威郵輪阿拉斯加十天七夜雙人自由行」（1組2人），另有「模里西斯度假村六天四夜雙人自由行」、「日本熊本熊鐵道五天四夜雙人之旅」，以及高檔旅行配件如iPad Pro、agnes b.手提包等，共約70個獎額，只要持當日累積消費滿6,000元發票，即可兌換抽獎券一張。

京站總經理柯愫吟表示，今年表現較好的業種為女裝，尤其京站擁有全台獨家品牌KBF、COEN、Niko and等日系潮牌，週年慶期間全品項8折，消費滿額折抵，搭配館內滿千送百，算起來等於下殺7折。京站今年全館也推出消費滿3,800元就送400元，首5日若再搭配刷卡優惠，滿7,600元贈800元，最高可回饋1,600元。3C、家電，單筆消費滿10,000元送500元，最高可享21%回饋，且有每日一物激殺優惠，如11月21日便有La Belle羊毛冬被限量下殺1.1折。

至於台北市東區正如火如荼舉辦的SOGO百貨週年慶，也將於今（14）日進入第二波，今年首波台北三館（忠孝、復興、敦化）客單價高達9,000至10,000元，其中，忠孝館光是珠寶就成長高達11%，化妝品也有7至8%成長，表現亮眼的妝品品牌包含SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻、Chanel、Dior等，而女裝則由於服飾的折扣深，搭配滿6,000送600抵用券，最高可回饋逾20%，創下歷年新高，而內衣則由於今年回饋門檻降低為滿3,000元送300元抵用券，來客數增。至於SOGO復興館，今年由於 LV、Chanel、Cartier等國際精品早春款式到貨，整體備貨量充足，順勢推動週年慶第一波精品業種創下15%成長佳績。SOGO觀察，不僅高單價商品買氣旺，如超市等民生用品，如醬油、橄欖油、洗衣精、水果等精選特惠商品，也有熱絡的「箱購潮」。