桃園整點飄雪 歡樂迎耶誕 華泰名品城18米高耶誕樹 露天人氣市集 大江打卡耶誕老公公的家

2018-11-13

〔記者凃盈如／台北報導〕又到了一年當中最令人期待的耶誕時分，百貨、Outlet也趁機推出節慶檔期，打造巨型耶誕樹、飄雪耶誕村，甚至舉辦音樂會、安排耶誕老人於商場與消費者互動，各自出招，吸引民眾朝聖。

桃園GLORIA OUTLETS華泰名品城2018年耶誕慶將於即日起至明年1月1日展開，除了露天飄雪市集邀請國內外26家人氣攤位進駐，也重金打造18米高、 「可穿越」的奇幻耶誕樹，讓民眾可以在樹洞內欣賞日與夜的驚喜景致。

本次進駐華泰名品城耶誕市集的26 家人氣攤位，以美食為主，包括南韓街頭美食「Street Churros吉拿圈」、香港必買伴手禮「珍妮曲奇小熊餅乾」、文青早午餐「暖暖禾食」、來自桃園的網紅甜點店，以手工水果塔聞名的「日福蛋糕」。其他亮點佈景，包括搖身變成耶誕老公公家的中庭廣場、可以寄送明信片給親友的耶誕小屋等，消費滿額可憑發票兌換毛毯，且12月1日至25日的假日下午，將有耶誕老人於園區發送限量糖果、小禮。

至於位於桃園中壢的大江購物中心，亦斥資重金打造6,000坪地下耶誕遊逛空間， 包含三層樓高的巨型耶誕樹，一旁有數座大大小小的石磚造型城堡，耶誕樹底下，設有耶誕老公公的家，還有為小孩準備禮物的工具間，是可以拍照、打卡的溫馨空間。此外，耶誕節前夕12月23日，將有一場免費入場的音樂會。