河正宇丁海寅 江詩丹頓尬人氣

2018-11-10

﹝記者方惠宗／首爾報導﹞首爾、雨天、低溫，濕冷的天氣並未澆熄「與神同行」的熱情！而且，就算「經常請吃飯的漂亮姊姊」沒來，「國民年下男」也單獨赴會、帥氣現身！位於梨泰院的「現代卡音樂圖書館」，那一晚、火熱得很！

這是瑞士頂級製錶商江詩丹頓（Vacheron Constantin）為慶祝Fiftysix系列上市，前（8）日晚間在首爾所舉行的亞洲發布派對，邀約200位品牌VIP一同慶祝全新腕錶正式發行。在電影《與神同行》中飾演要角「江林使者」、人氣飆漲的河正宇以一身筆挺合身的粉色西裝優雅現身。同時，在電視劇《經常請吃飯的漂亮姊姊》與南韓女星孫藝珍大談「姊弟戀」癡情形象深植人心的丁海寅亦以品牌粉絲之姿受邀賞錶。兩大「男神」各自佩戴上江詩丹頓Fiftysix系列新錶款現身派對，各擁支持者的兩人被賓客輪流圍繞，現場宛如一場小型粉絲見面會。

江詩丹頓創立於1755年，擁有260多年從未間斷過的悠久歷史。全新的Fiftysix系列設計靈感源於1956年問世的編號「6073」腕錶，該作富含眾多標誌性設計，體現品牌在1950年代的傑出創造力；當時正值製錶業發展的黃金時期，也恰是音樂創作的全盛時期。江詩丹頓以原型腕錶的幾項特徵，包括極具品牌辨識度的馬耳他十字造型的4個分支錶耳、盒式藍寶石水晶錶鏡以及自動上鏈機芯為基礎，創造出劃時代的Fiftysix系列，款式包括錶殼直徑為40毫米、採用精鋼或18K5N粉紅金材質打造的（1）日曆功能自動上鏈腕錶、（2）星期日曆與動力儲存顯示腕錶、（3）全日曆精密月相款式，以及（4）錶殼直徑41毫米，搭載配有22K金質邊緣擺陀、超薄陀飛輪機芯的Fiftysix陀飛輪錶款，令該系列價位帶相對寬廣，約台幣37萬至380萬元，各領風格。

派對的驚喜演出還在後頭！南韓獨立天團HYUKOH在現代卡音樂圖書館所屬的UNDERSTAGE為這場派對帶來絕妙演出，在40分鐘內一連獻上Tokyo Inn、Wanli、Citizen Kain等8首曲目，帶領所有賓客在其搖滾樂句中如癡如醉，最後以Love ya!一曲為這場微型演場會畫上完美句點，讓人意猶未盡、流連忘返。

圖片提供：Vacheron Constantin