Mortlach慕赫2.81 獨創蒸餾風味醇厚

2018-11-10

〔記者凃盈如／台北報導〕Mortlach慕赫，來自有世界威士忌首都之稱的蘇格蘭「達夫鎮（Dufftown）」，是該區域第一間合法酒廠，因其獨特的肉質風味（Meaty）與醇厚口感受威士忌專家盛讚，在20世紀前多用於頂級調和式威士忌的基酒，只有極少數行家有幸一親其芳澤。

今年11月，Mortlach慕赫2.81於全球推出全新系列包含12年、16年及20年三款頂級蘇格蘭單一麥芽威士忌，包裝升級為750ml，設計呈現當代奢華質感，並於全球機場免稅通路推出獨賣的 Mortlach慕赫14年單一麥芽威士忌，讓眾多威士忌愛好者能擁有嶄新品酩享受。

Mortlach慕赫酒廠最大的秘密就是其獨創的「2.81次蒸餾工藝」，融合了科學的邏輯、繁複而精密計算，於1896年由酒廠創辦人之子亞歷山大‧考威博士（Dr. Alexander Cowie）發明的蒸餾過程並沿用至今。使用3對不同尺寸、形狀的蒸餾器，猶如同時運作三間酒廠，創造出三種風格各異的新酒（New Make），其中一支稱為「小女巫」的小型蒸餾器，更為品牌創造了獨一無二的肉質口感（Meaty），受到行家們的追捧。

本次全新系列四支酒款，以不同方式入桶熟成；其中，12年透過美國與歐洲橡木桶的雙桶熟成，風味圓潤細緻，最能體現品牌獨特的「肉質」風味，暱稱為「小女巫（Wee Witchie）」，是入門首選；14年是辛香味活潑的一款，旨在紀念 Alexander從遠東歸來的返鄉之旅，暱稱為「旅行者珍藏（Alexander’s Way）」；20年則以Mortlach酒廠最珍稀的酒液熟成，調性和諧有層次，暱稱為「家傳藍勛（Cowie’s Blue Seal）」。本次主打款的16年，則復刻90年代限量版Flora & Fauna系列中價格高漲、一瓶難求的絕版逸品Mortlach慕赫16年，以100%雪莉桶熟成，呈現甜美與乾果辛香口感，獲得世界知名威士忌專家Dave Broom盛讚更勝酒款：「威士忌不單是液體，而是美好生活的寫照。」

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