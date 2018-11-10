全國電子 實體線上破盤開賣─搶攻雙11 官網夯品秒殺 全台門市 獵客加1元多一件

2018-11-10

〔記者吳佩樺／台北報導〕雙11網購節打得火熱，全國電子年底破盤特賣即日起至11月13日起跑，首度擴大結合線上線下，官網同步開放百款3C家電促銷、限量搶購。

官網雙11優惠主要是針對小家電跟資訊類商品，包括蘋果iPhone Xs Max 256GB，原價45,500元，特價41,000元；Sharp 6坪用蚊取空氣清淨機FU-HM30T-B，原價6,990元，特價5,511元。民眾先在官網上預約搶購，再到選定的門市付款取貨。

跟其他競爭業者相比，全國電子算是尚未真正跨入電商領域，此次年底破盤趁著雙11結合官網，可視為進軍電商的試水溫動作。部分商品上線數小時就被秒殺，例如蘋果AirPods耳機、Panasonic NA98吹風機等均已售罄，全國電子表示至13日為止線上特賣會不斷持續更新。

此外，全國電子全台322家門市一起加入的年底破盤，主打滿額加1元多一件，同時全力搶攻大家電，對很多民眾來說，買大家電還是喜歡到實體門市，指定電視、冰箱、洗衣機，降幅高達2,000至5,000元不等。

業者另觀察到，農曆春節的掃除買氣已經在醞釀，近期吸塵器的詢問度很高，因此此檔針對多款熱門商品降價，像是伊萊克斯HEPA除蟎版ZB3323B，無線直立二用，降價12,000元，僅要12,900元就能入手；ECOVACS旗艦掃地機器人DEEBOT OZMO 900掃地機器人，下殺免萬元。