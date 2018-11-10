年輕人買車 要Sport才夯-2

2018-11-10

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【進口性能鋼砲篇】

Suzuki Swift Sport

Suzuki現行Swift Sport車頭水箱護罩及前保桿下氣壩導流造型跟一般Swift迥異，結合兩側下方的黑色側裙與17吋雙色「蜂芒」造型鋁圈，車頭前臉看起來顯得殺氣騰騰；後保桿下方透過大面積黑色碳纖維紋導流設計環伺的雙邊出排氣尾管，完美體現性能鋼砲的跑格。

打開引擎蓋，動力心臟為一具排氣量1,373cc的直4 Boosterjet缸內直噴Turbo引擎，可輸出140匹最大馬力與23.5公斤米峰值扭力，國內引進的自排車款搭載6速手自排變速箱，儘管原廠沒有提供自排車型的官方性能數據，但試駕過程中可以感受其加速表現十分凌厲，透過方向盤後的換檔撥片降檔，引擎力道隨傳隨至，驅策起來暢快無比。而其紮實中不失Q勁的懸載設定，操控反應非常直接明快，在蜿蜒山路上逢彎過彎，將性能鋼砲的刁鑽快意表露無遺。

Swift Sport內裝控台鋪陳十分年輕動感，採用潛望式紅黑雙色儀表板與3輻平底式跑車方向盤，座椅則為高級織布材質，妝點以紅色縫線，搭配紅黑漸層飾板與鋁製踏板組，營造出性能鋼砲的熱血跑格。全車主被動安全配備亦毫不含糊，標配6具SRS輔助氣囊，其他像是HHC斜坡起步輔助系統、EBD電子煞車力道分配系統和ESP®電子車身穩定系統皆一應俱全。代理Suzuki的金鈴汽車將Swift Sport開出80.8萬的售價，相較於歐系Supermini性能鋼砲對手顯得相當超值，對預算導向的年輕鋼砲玩家無疑是一大福音。