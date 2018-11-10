年輕人買車 要Sport才夯-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【國產性能房車篇】
Hyundai Elantra Sport
此番付諸國產的Hyundai Elantra Sport維持著和原先進口Elantra Sport相同的外形基調，一眼看去就不難分辨出跟一般汽柴油Elantra車型的差異。其動力心臟為Gamma系列的1.6升T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎，擁有204匹最大馬力與27.0公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升可跑14.4公里，符合1,200～1,800cc排氣級距的2級標準，輸出效能算是相當優異。
試駕過程發現，本車的1.6 Turbo動力驅策起來跟記者先前試駕過的進口Elantra Sport完全一致，引擎反應相當靈敏暢快，低轉速扭力澎湃厚實，透過7速DCT雙離合器自手排變速箱帶給駕駛人激越的快感，而其多重駕馭模式則提供了Normal/Sport/Eco的差異化反應。明快穩健的懸載設定，操控樂趣不輸給條件相近的歐系房車，且能保有良好的行路舒適性。
坐進車艙，映入眼簾的是熱血跑格化的內裝控台鋪陳，透過筒形立體式自發光儀表板、平底真皮方向盤（附運動化換檔撥片）、Sport-Line紅色車縫線皮革座椅、Carbon花紋環艙飾板及鋁合金踏板的包裝點綴，賦予Elantra Sport迥異於一般主流國產房車的性能氛圍。試駕的Elantra Sport極速車型還標配具8支INFINITY揚聲器的音響系統，提供了絕佳的聆聽享受。
南陽實業將國產Elantra Sport規劃為兩車型，分別開出79.9萬和87.9萬的車價，本文所試駕的Elantra Sport極速車型只比當初的進口Elantra Sport少了電動天窗，售價卻足足便宜24萬之多，對國內性能房車買家展現出莫大誠意。
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改在國內組裝的Hyundai Elantra Sport性能房車，有著不同於一般Elantra的跑車化前臉視覺感，並配置了17吋雙肋5輻式高光鈦銀鋁圈與225/45R17寬胎。
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行李廂蓋後緣的鴨尾擾流造型，搭配LED飛翼式箭矢尾燈、後保險桿雙色空力擾流設計及右下雙出鍍鉻尾管，體現性能房車的動感跑格。
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本車驅策起來十分暢快，加速反應澎湃有力，底盤回饋明確穩健，原廠公布的0～100公里／時加速為7.7秒，整體駕馭樂趣相當出色。
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這具Gamma系列的1.6升直4 T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出204匹最大馬力與27.0公斤米峰值扭力，能源局公布的歐規平均油耗每公升可行駛14.4公里，達到小客車1,200～1,800cc級距的第2級。
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國產化之後的車艙鋪陳跟先前進口導入者幾乎沒有差別，等級較高的Elantra Sport極速車型同樣配有附換檔撥片的平底真皮方向盤及鋁合金踏板等配備，內裝配備兼具肅殺跑格與便利科技。
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排檔系統為7速DCT雙離合器自手排，並附有多重駕馭模式（排檔座左方控鍵）選擇功能。
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Elantra Sport採用黑色織布車內頂篷，前座兩張椅背皮面壓有Sport字樣的紅色車縫線跑車座椅跟原先進口車上一模一樣，這輛Elantra Sport極速車型駕駛座為8向電動調整。
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Hyundai Elantra Sport小檔案