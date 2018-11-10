年輕人買車 要Sport才夯-1

2018-11-10

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【國產性能房車篇】

Hyundai Elantra Sport

此番付諸國產的Hyundai Elantra Sport維持著和原先進口Elantra Sport相同的外形基調，一眼看去就不難分辨出跟一般汽柴油Elantra車型的差異。其動力心臟為Gamma系列的1.6升T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎，擁有204匹最大馬力與27.0公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升可跑14.4公里，符合1,200～1,800cc排氣級距的2級標準，輸出效能算是相當優異。

試駕過程發現，本車的1.6 Turbo動力驅策起來跟記者先前試駕過的進口Elantra Sport完全一致，引擎反應相當靈敏暢快，低轉速扭力澎湃厚實，透過7速DCT雙離合器自手排變速箱帶給駕駛人激越的快感，而其多重駕馭模式則提供了Normal/Sport/Eco的差異化反應。明快穩健的懸載設定，操控樂趣不輸給條件相近的歐系房車，且能保有良好的行路舒適性。

坐進車艙，映入眼簾的是熱血跑格化的內裝控台鋪陳，透過筒形立體式自發光儀表板、平底真皮方向盤（附運動化換檔撥片）、Sport-Line紅色車縫線皮革座椅、Carbon花紋環艙飾板及鋁合金踏板的包裝點綴，賦予Elantra Sport迥異於一般主流國產房車的性能氛圍。試駕的Elantra Sport極速車型還標配具8支INFINITY揚聲器的音響系統，提供了絕佳的聆聽享受。

南陽實業將國產Elantra Sport規劃為兩車型，分別開出79.9萬和87.9萬的車價，本文所試駕的Elantra Sport極速車型只比當初的進口Elantra Sport少了電動天窗，售價卻足足便宜24萬之多，對國內性能房車買家展現出莫大誠意。