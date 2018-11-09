《週年慶專刊》健康宅 過暖冬

2018-11-09

記者凃盈如／台北報導

微涼的天氣為週年慶點燃換季商機，面對屬於高單價的各類家用品，可得精打細算，為冬季備貨！

【達人帶路】

SOGO營運本部資深副總經理 吳素吟

Q：請問今年週年慶家用市場的冬季夯品？

A：伴隨冷天氣，床墊、被胎，或者寢飾，都是週年慶下手的最好時機。今年SOGO忠孝館推出多款「店長嚴選」商品，材質與等級多元，從高達65%～95%含羽量的羽絨被，或者羊毛被，都有豐富的選擇，譬如BBL Premium有款原價逾5萬元的羽絨冬被，特價只要11,800 元，而日比寢具也有一款紐西蘭羊毛雙人冬被，原價11,600元，特價2,800元。

Q：平常動輒數萬元的高檔寢具、床墊，今年是否有更划算的組合？

A：今年寢具市場以中價位的寢飾組合為主力，有許多價格帶落在7,000元到12,000元之間的組合，如寶麒寢具代理的日本mayu+、法國Anne de Soléne都推出萬元有找的高質感的四件組；又或者日比寢具代理的Calvin Klein，也推出限日限量的Basic印花雙人四件式床組，原價19,800元，特價5,000元，接近2.5折；寬庭也祭出「1+1」四件式床組，買一送一價值4.8折。床墊方面，復興館推出 SOGO獨家的「買貴奉送」，席夢思床墊Beautyrest Cherrington Plus璀璨雪林頓系列，原價107,000元，特價69,999元，並贈送限量的雙色寢具四件組、毛巾禮盒；忠孝館也有席伊麗SOGO獨賣款床墊，獨家再贈床架。此外，今年比較特別的是，電動床買氣旺，即使是一張高達30萬元的電動床，不僅年長者買單，消費客群也不乏許多較重視紓壓的年輕人。

Q：整體滿千送百的回饋，該怎麼規劃？

A：今年忠孝館8樓推出特別企劃，於忠孝館家用樓層各區，當日消費累計滿額可兌換不同好禮，品項含商品券、萬用鍋、大同不鏽鋼電鍋等：香氛區、藝品區也有當日累計消費滿額贈，除了採買日常家用品，迎接年底到明年初的各類節慶，也是入手瓷器、藝品 的好時機。

圖片提供／BRITA、SOGO、旺代、寬庭、席夢思