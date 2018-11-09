《週年慶專刊》頂級入門最Hot款

記者邱巧貞／台北報導
每日的基礎保養必少不了清潔、保濕等步驟，趁週年慶採購基礎保養組是最實用的選擇。若想進一步嘗鮮頂級保養，各大頂級品牌也紛紛鎖定新世代消費族群推出入門款組合，希望讓想嘗試的新客及過路客有更容易入手的空間。
圖片提供／LA MER、SISLEY、雪花秀
註：特惠組採四捨五入計算方式，促銷方案若有更動，以通路為準。
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【LA MER瞬透奇肌組】《特價3,200元，價值5,230元，約61折》濃縮精華露 100ml＋濃縮精華露 15ml＋活膚水潤精萃 3ml＋舒芙乳霜 3.5ml。
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【SISLEY全能乳液保養組】《特價6,480元，價值9,147元，約71折》全能乳液125ml（正品）＋修護面霜4ml＋聚水賦活精華5ml＋百合花保濕潔膚乳30ml＋花香化粧水30ml。
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【LA MER新客首選組】《特價5,940元，價值9,510元，約62折》乳霜30ml（乳霜、舒芙乳霜、水凝霜三種質地可選）＋潔膚凝膠30ml＋濃縮精華露30ml＋活膚水潤精萃3ml＋舒芙輕乳液3ml。
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【雪花秀臻雪丹御至善活膚組】《特價7,060元》臻雪丹御活膚水EX 125ml（正品）＋臻雪丹御活膚乳EX 125ml（正品）＋臻雪丹御活膚水EX 20ml ＋臻雪丹御活膚乳EX 20ml＋臻雪丹御至善賦活乳霜EX 8ml＋臻雪丹御至善賦活精華EX 5ml＋臻雪丹御至善賦活眼霜EX 3ml。