《週年慶專刊》基礎保養必Buy品

2018-11-09

記者邱巧貞／台北報導

每日的基礎保養必少不了清潔、保濕等步驟，趁週年慶採購基礎保養組是最實用的選擇。若想進一步嘗鮮頂級保養，各大頂級品牌也紛紛鎖定新世代消費族群推出入門款組合，希望讓想嘗試的新客及過路客有更容易入手的空間。

圖片提供／IPSA、紀梵希、高絲、倩碧、黛珂

註：特惠組採四捨五入計算方式，促銷方案若有更動，以通路為準。