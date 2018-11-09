《週年慶專刊》基礎保養必Buy品

記者邱巧貞／台北報導
每日的基礎保養必少不了清潔、保濕等步驟，趁週年慶採購基礎保養組是最實用的選擇。若想進一步嘗鮮頂級保養，各大頂級品牌也紛紛鎖定新世代消費族群推出入門款組合，希望讓想嘗試的新客及過路客有更容易入手的空間。
圖片提供／IPSA、紀梵希、高絲、倩碧、黛珂
註：特惠組採四捨五入計算方式，促銷方案若有更動，以通路為準。
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【黛珂AQ甦活經典組】《特價6,080元，價值11,015元，約55折》AQ甦活柔膚乳（正品）＋AQ甦活潤膚露（正品）＋AQ甦活卸粧霜30g＋AQ甦活洗顏霜30g＋AQ甦活精粹親輕油20ml＋AQ甦活新生晚霜10g。
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【紀梵希保濕護膚組】《特價3,690元，價值6,006元，約61折》水晶靈保濕清透乳霜50ml（正品）＋水晶靈保濕汽泡水凝露200ml（正品）＋水晶靈保濕沁涼眼部賦活凝露5ml×2＋水晶靈保濕舒芙蕾面膜15ml＋花漾鑽肌淨白洗面乳20ml。
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【倩碧平衡奇蹟修護組】《特價1,350元，價值1,888元，約72折》平衡修護奇蹟凝露125ml（正品）＋水磁場72H超循環保濕凝膠7ml＋三步驟洗面膠（溫和型）30ml＋水磁場極效保濕精露7ml，首二日組合。
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【IPSA泥狀去角質發燒組】《特價1,305元，價值2,795元，約47折》 泥狀角質按摩霜e 100g（正品）＋透明潔膚乳e 50g＋泥狀角質按摩霜e 15g＋美膚膜力保濕露30ml＋ME濕潤平衡液（基礎）30ml ，忠孝SOGO獨家組合。