《週年慶專刊》K-Beauty夯什麼？雪花秀行銷經理Violet這麼說

2018-11-09

記者邱巧貞／台北報導

每日的基礎保養必少不了清潔、保濕等步驟，趁週年慶採購基礎保養組是最實用的選擇。若想進一步嘗鮮頂級保養，各大頂級品牌也紛紛鎖定新世代消費族群推出入門款組合，希望讓想嘗試的新客及過路客有更容易入手的空間。

Q：韓系美妝品牌相較於歐美品牌最大的差異何在？

A：相較於歐美品牌，韓國高端品牌強調草本天然，以漢方藥草經炮製法、蜜炙法……等傳統中藥萃取方式製作，強調對肌膚的調理功效，如同給肌膚提供中藥調理的概念；韓系品牌在產品包裝與行銷相較於歐美品牌較為低調，品牌形象也著重於內外和諧的理念。

另外，韓系保養品牌的護膚療程也為一大特色，以雪花秀為例，旗下SPA基於韓方理論，運用黃帝內經裡陰陽五行的相生原理基礎，透過結合精準高科技與韓方精氣神理論，提供歷經外部環境與心理壓力的脆弱肌膚最佳修護。

Q：韓系保養品牌在台主要消費群為何？

A：韓系品牌的主要消費族群為「尋求天然成分，給肌膚溫和無負擔又可根本調理」的女性，而除了產品功效外，韓系品牌也強調產品自然草本的氣味，讓保養成為身心靈放鬆的歷程。

近年來，隨著韓劇興起，消費者對於韓國美妝品牌也愈加熟悉，但基於消費者對於韓系保養品牌所強調的漢方調理，較不及歐美品牌來得熟悉，所以未來將持續與消費者溝通漢方保養的精神與理念，提供消費者符合肌膚週期的漢方保養之道。

註：特惠組採四捨五入計算方式，促銷方案若有更動，以通路為準。