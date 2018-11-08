網購最大檔 雙11最後衝刺──搶便宜攻略大公開

2018-11-08

記者吳佩樺／台北報導

就是要「買買買」！雙11（11月11日）購物節已經成為年度「剁手」大戰，一年比一年熱烈，各大電商平台早從10月底便開始暖身預熱，現在要進入「重頭戲」的最後衝刺，折扣幅度不輸百貨週年慶！

雙11電商搶便宜 6大攻略心法

各大電商平台搶攻雙11商機花招百出，但主要不外乎是靠以下6大招數來拉抬買氣，好好研究就能搶到便宜。

第1招是狂灑折價券，像Yahoo奇摩三平台除了先前熱身狂灑15萬張折價券，同步加碼Yahoo奇摩購物中心11月9日至13日，每日發送限量折價券1,111元，各類別商品領券亦享有11%折扣。各大電商平台折價券都能直接折抵使用，因此有券就要搶。

超低價雖然迷人 看得到≠吃得到

第2是限時搶購，包括只要1元或11元、下殺1.1折、5折入手或買一送一。以台灣大哥大myfone購物來說，全館商品結帳89折之外（少數不包含），整點搶購iPhone XS系列、iPhone XR都只要11,111元。不過此類均屬秒殺限量，要搶到不是太容易，比起折價券可說是「看得到吃不到」。

第3為信用卡、點數回饋，例如生活市集搭配國泰世華銀行，最高享20%回饋；friDay購物今年擴大HAPPY GO兌點，最後4天HAPPY GO點數20點就能折10元；透過LINE購物進入淘寶天貓回饋LINE Points 11%。

第4鼓勵揪團，其中蝦皮購物祭出組隊消費金額累積最高者，獨得100萬元現金，吸引力十足，已超過萬人報名。

第5是常見的抽獎，而momo購物網推出的訂單免費，算是比較特別，11月9日提早將指定商品加入購物車，就有機會抽中全部免費。

第6是結合社群、直播炒高熱度，包括momo購物網、PChome 24h購物、friDay購物等都有直播相關活動，盯著直播就有機會拿到額外優惠。

最愛買前3大 高價3C家電進榜

樂天市場表示：「高價3C家電向來是雙11的熱銷前3大代表，包含掃地機器人、高價吸塵器、蘋果商品等都是降價主打。樂天市場除了有132個品項5折搶購，另結合日本樂天直送館，針對台人喜愛的日系小家電平均降幅8折，滿3,000元即免運費。」

正因為3C家電在雙11買氣熱絡，因此各大3C通路以及品牌自有網路店也都卯足全力「動起來」，甚至延伸到實體通路，串連線上線下。

蘋果新舊機 折扣一起來

大同3C今年大動作參與雙11，聯合大同e同購網站，主打1元促銷、買一送一。燦坤3C年底前最後一檔會員特典，恰巧遇上雙11，同樣整合會員App以及燦坤快3網路商城同步優惠，詳情今（8）日公布，業者預告新iPhone折價幅度會是上市以來最高。

除了已開賣的新iPhone，蘋果近期亦發表新代MacBook Air跟iPad Pro，其他蘋果經銷商搶在台上市前出清舊款。STUDIO A門市、行動商城推出買任一款iPhone、iPad、Mac電腦等商品，免抽就送首爾雙人6天5夜來回機票，限量5,000組，但機票有其使用限制；德誼數位門市主打舊代iPad Pro 12.9吋加購Smart Keyboard，再加一元送Apple Pencil。

品牌自有網路店部分，華碩ZenFone 4買一送一、ZenFone Max Pro買2台7.9折；三星Note 9直接升級1TB；小米上百項商品特賣，熱賣的米家掃地機器人首度折價1,500元，小米全通路一同降價，涵蓋小米商城、小米門市、全國電子、PChome 24h購物小米旗艦店。

Dyson V8 Carbon Fibre吸塵器 省萬元

雖然Dyson今年已上市V10，V8銷售熱度不減，V8 Carbon Fibre具備雙主吸頭。原價27,900元，特價16,888元，momo購物網11月9日至13日搶購。

3M超濾淨型空氣清淨機進階版 下殺6.6折

採用3M靜電濾淨技術，適用7.5坪空間。原價4,990元，特價3,290元，friDay購物雙11檔期搶購。

IRIS OHYAMA IC-FDC1除蟎機 日本直送

台灣婆婆媽媽代購夯品，原價4,216元，特價3,499元，日本樂天直送館雙11檔期搶購。

飛利浦音波震動牙刷HX3216 買一送一

內建4段計時器，充飽電力約能使用10天。原價3,380元，買ㄧ送一會員特價1,990元，燦坤3C雙11檔期限量搶購。

伊萊克斯EKM3407R攪拌機大全配 降價3.8折

具備650W大馬力以及多段速調整。大全配包含切絲切片組等配件。原價12,900元，特價4,999元，momo購物網11月10日至14日搶購。

Zero-S薄型掃地機器人 買一送一

機身厚度僅6公分，可輕易深入家具下方打掃。原價13,800元，特價7,990元，且買一送一，大同e同購雙11檔期搶購。

iRobot Roomba 640掃地機器人 低於5折

內建智慧導航科技，會自動避開家具、障礙物清掃。原價12,880元，特價6,000元，Yahoo奇摩購物中心11月13日限量搶購。

米家掃地機器人 首度降價1,500元

熱賣的米家掃地機器人首度折價1,500元，原價8,895元，特價7,395元，雙11檔期全通路11月9日至11日降價，涵蓋小米商城、小米門市、全國電子、PChome 24h購物小米旗艦店。

任天堂Switch主機 1,111元

多元玩法深受年輕族群喜愛，原價9,499元，特價1,111元，蝦皮購物11月11日限定搶購。

蘋果全系列商品 送首爾來回機票

STUDIO A祭出即日起至12月31日，購買任一款iPhone、iPad、Apple Watch或Mac電腦，贈送首爾雙人6天5夜來回機票，限量5,000組，機票有其使用限制。

華碩ZenFone Max Pro 雙機79折

華碩網路商店雙11限定優惠，例如5,000mAh大電池手機ZenFone Max Pro，2台原價13,980元，特價11,111元，促銷版本為3GB+32GB。

三星Note 9 512GB手機 直接升級1TB

三星商城主打11月9日至16日購買Note 9 512GB，贈送市價7,950元512GB原廠記憶卡，直接升級1TB。另送刮刮卡購物金。

蘋果iPhone XR手機 限定搶購

蘋果iPhone XR 64GB原價26,900元，台灣大哥大myfone購物限定11月10日下殺11,111元，限量搶購。

蘋果iPad Pro 12.9吋 1元買Apple Pencil

德誼數位門市針對多款蘋果商品優惠，搶在新代上市前出清舊代，包括蘋果iPad Pro 12.9吋，加購Smart Keyboard，再加一元送Apple Pencil，現省3,089元。

蘋果13吋MacBook Air一般版 92折出清

新代13吋MacBook Air Retina版本尚未在台上市，PChome 24h購物針對原有一般版優惠，128GB原價31,900元，特價29,348元，雙11檔期搶購。

圖片提供／momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、大同3C、friDay購物、樂天市場、myfone購物、蝦皮、燦坤3C、小米、華碩、蘋果、三星

註：價格或促銷方案，以各通路為準。