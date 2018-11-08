台北美食圈義大利風 君品、寒舍艾麗推義式佳餚

〔記者凃盈如／台北報導〕台北美食圈近來吹起義大利風，君品酒店邀請到位於義大利威尼斯雲水之都米其林一星餐廳Glam的行政主廚Donato Ascani來台客座，即日起至11月10日，於雲軒西餐廳帶來「閃耀水都 北義星廚饗宴」，午間套餐呈現多道海鮮佳餚，每位2,880元+10%、晚間套餐則獻上海陸兼具的菜色，每位3,880元+10%；本次主廚Ascani也在米其林三星頤宮中餐廳和主廚合作，設計出融合義大利、粵菜料理精華的米其林套餐，每人10,800元+10%。
至於台北寒舍艾麗酒店，則是由義大利籍西餐廚藝總監Giorgio Pappalardo，以北義的料理手法，為寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳注入新風情。來自米蘭、擁有30年的廚藝資歷的Giorgio Pappalardo，上任後為La Farfalla義式餐廳設計20款囊括海、陸美味的主菜及配菜。13道風味主菜中，如 「香料鹽烤整尾魚襯番茄莎莎」、「托斯卡納風格辣味燉煮海鮮襯蒜味普切塔」、「香料紙包海鮮」、「義式辣味鳥巢細麵襯新鮮番茄，螃蟹，蛤蠣」等，在在揉合了主廚來台8年，深諳台灣寶島海鮮之後，靈活運用食材所揮灑出的義大利料理鮮味，另有肉類方面新主菜，如「美國Prime等級帶骨肋眼牛排，乾式熟成30天（28 oz.）」、 「美國春雞襯巴薩米可醋醃漬洋蔥」等料理，每道1,280元+10%起，價格調整之後，起價甚至較以往便宜了100元。配菜方面，則依不同類別主菜免費或加購享用，另有開放式餐檯，無限供應經典義式菜肴及歐陸食材，以及多款現拌生菜沙拉、自製醃製鮭魚、手工方形披薩、義式冷肉與起司與湯品等。