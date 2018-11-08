蕭邦L.U.C系列 優雅紳士美學 ─20款新作加經典作，完整展售

〔記者林欣若／台北報導〕蕭邦（Chopard）以創辦人Louis Ulysse Chopard先生為命名的L.U.C系列，代表著高度精準、極度細膩的製錶工藝，蕭邦特地將20款全新L.U.C作品以及歷年來的經典作品引進台灣展售，以優雅紳士美學為主題，讓每位時尚男士都能依照個人喜好品味選擇合適的腕上時計。
L.U.C腕錶的製作完全於集團內部的梅林（Meyrin）和弗勒裡耶（Fleurier）的生產基地完成，舉凡機芯研發、成品設計、鑄金、壓紋、錶殼製造、機芯零件及錶鍊製造，或是手工修整、錶面處理、拋光、組裝、校正及品質控管，都由蕭邦的製錶師完全掌控，以2016年首度推出的L.U.C FULL STRIKE為例，錶款獲得瑞士官方天文台認證（COSC）、日內瓦印記認證，搭載時分秒顯示、停秒功能、自鳴動力顯示，專利三問水晶音簧報時裝置一體成形，光是研發這只自家製的08.01-L機芯，蕭邦便花了將近15,000個小時，腕錶每個步驟都由工匠親手組裝，每只腕錶耗時1個月製程，一年僅能生產12只。
今年巴塞爾鐘錶展首度亮相的L.U.C ALL-IN-ONE，錶款正面功能具有時分顯示、小秒針、大日期、陀飛輪、萬年曆等功能，錶背具動力儲存顯示、時間等式、日夜顯示、日出顯示、日落顯示以及軌道式月相顯示，利用Quattro專利技術，讓腕錶的動力儲存高達7天，展現蕭邦卓越的大複雜工藝。
其他包括L.U.C QUATTRO、L.U.C TIME TRAVELER ONE、GMT ONE 、L.U.C LUNAR ONE，搭載兩地時間功能或是月象顯示，精心設計的錶盤和錶帶，細膩的機芯打磨和潤飾，皆是具有紳士風格的正裝腕錶。