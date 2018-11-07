adidas再度聯名菲董─高彩度撞色風格演繹東非文化

2018-11-07

〔記者林欣若／台北報導〕adidas Originals再度與音樂潮人菲董（Pharrell Williams）合作推出聯名系列，這次菲董以東非文化為背景，在高彩度顏色、搶眼圖騰和大膽風格中，將「Empower」和「Inspire」化為中文字的「棐」和「啟發」印於鞋款之上，將運動精神融入日常生活中，時時刻刻提醒自己勿忘信念。

聯名系列共推出五種配色SOLARHU NMD鞋款，分別以黑、白、深藍、淺藍和墨綠色為主色調，並在鞋帶、鞋側支架與後跟部分融入撞色細節，鞋墊內襯則採用具有民族風格的圖騰樣式呼應東非文化，色塊交織碰撞出帶有異國風情的多款配色。鞋面採用adidas最著名的Primeknit材質，巨大的「啟發」和「棐」字樣引人注目，菲董以設計巧思體現跑步文化中所蘊藏的深遠意境。

服裝以特色印花紋理和撞色細節展現標誌性的衝突元素，呈現濃濃的民族風情，多款放置於上衣前側和後側醒目的圖騰，則是向長跑運動員球衣上的編號機制致敬，服裝單品包括T-shirt、防風外套、慢跑褲和長袖上衣，搭配鞋款，可層疊穿搭出各種搶眼造型。