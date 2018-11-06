T Fashion時尚實驗基地 打造台灣時裝產業鏈平台

〔記者王瀅娟／台北報導〕台北市政府主辦、台灣服飾設計師協會（TAFAD）執行的「T Fashion時尚實驗基地」於永樂市場4樓開幕，共有101個空間、388坪，串連學界、設計師與產業，同時整合新媒體、科技等時尚相關資源，打造一條龍的時裝產業鏈平台。
TAFAD執行長溫筱鴻認為，目前時尚大環境追求個性化，以往快時尚與國際精品的顧客將轉向有別於他人的穿著，是台灣獨立服裝設計師最有機會的時候，「T Fashion時尚實驗基地」是幫助台灣服裝設計產業更有競爭力的平台，在她的號召下，共有14所服裝設計相關大專院校、超過22個品牌與設計師進駐，包括克萊亞、林國基、陳俊良、徐明美、Daniel Wong與「台北好時尚」服裝設計比賽歷屆得主周裕穎、簡國彥、柯瑋倫、林廷菡等，結合永樂市場2、3樓的布料與打版師，可推動經驗傳承與與交流。此外，也引進TG3D的數位量身科技、問大咖造型師諮詢APP、浪Live直播APP等時尚科技與社群媒體，加速時尚產業創新，提升產業整體效益。
「T Fashion時尚實驗基地」亦規畫共享工作空間，進駐廠商與品牌可在此開會、洽談合作，也會不定期舉辦發表、展演與論壇，促進產業、產學與跨界交流。