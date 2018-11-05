BMW M2 Competition Ascari賽道 頭文字D體驗

記者方維鐸／西班牙報導、攝影
BMW M2 Coupé雙門小跑車推出以來，提供全球性能玩家一款性能強勁、樂趣橫生的FR後驅Coupé優選，然而錙銖必較的Bimmer鐵粉始終對M2有所質疑，就是其代號N55B30T0的動力心臟只能算是M Performance的產物，而非血統純正的M Power，所以不能拿它來跟M3、M4來相提並論。即使去年小改款M2推出，仍未針對引擎動力有任何改變，直到今年4月中國北京車展M2 Competition正式問世，才換成跟M3、M4相同的M Power引擎（原廠代號S55），雖然將最大馬力下修至410匹，來跟上一級的老大哥有所區隔，卻也平息了外界對其血統的質疑，同時剛好能跟歐盟地區新上路的WLTP規範接軌。
正因如此，M2 Competition並不像M5 Competition是在一般M5之上增設的高階車型，而是直接取代既有M2的進化版本，接下來還會推出M2 CS作為更高階車型。
外觀黑色高光澤化妝點 車頭撞風面積加大
M2 Competition的全球媒體試駕選在西班牙的Ascari測試賽道進行，BMW認為藉由賽道上的極限體驗，更能讓各國媒體領略M2 Competition卓越的性能與非凡的樂趣。
第一眼看見M2 Competition，首先會注意到的是車頭新換上的一體式黑色高光澤雙腎水箱護罩，搭配下方撞風面積加大的前保桿氣壩造型，不僅看起來更顯剽悍，且足以因應伴隨動力更新而來的散熱系統強化需求。車身左右兩側換上M雙柱式車外後視鏡，並透過外觀細節的黑色高光澤化妝點，畫龍點睛地增長了本車視覺上的肅殺跑格；足下採用19吋前後配的Y輻式雙色M輕量化鍛造鋁圈，結合前245/35R19、後265/35R19的米其林Pilot Super Sport高性能跑車胎，提供強大的抓地循跡性能。除此之外，現場所有M2 Competition試駕車清一色選配了灰色卡鉗的M運動化煞車套件，其複合式通風碟盤中央為輕量化的鋁合金材質，能透過結構和氣孔來降溫，在提供強大的掣煞力道之餘，還具備優異的散熱效果。
內裝基本格局延續自原先販售的M2，不過像是M專屬多功能真皮方向盤的左側盤輻換上M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵，並在M DCT 7速雙離合器自手排系統鞍座增設了原先沒有的引擎反應、轉向輔助力道及換檔邏輯調整控鍵，另輔以M紅色引擎啟閉按鈕、M專屬雙前座跑車座椅（椅背上有自發光的M2標誌）及3色M縫線安全帶，使座艙洋溢著濃烈的M Power氛圍。
驅策純正M Power動力 Ascari盡享甩尾之樂
引擎蓋下這具純正M血統的3.0升直6 M TwinPower Turbo雙渦輪增壓引擎，最大馬力要較先前M2那具代號N55B30T0的引擎提升了40匹，來到410匹，51.0公斤米峰值扭力雖維持不變，但輸出轉速域則有所改變，由1,400～5,560轉縮減成2,350～5,200轉；車上的M跑車化排氣系統具有兩組電控排氣閥門，能產生更激亢熱血的M Power跑車聲浪。根據原廠數據，M2 Competition的0～100公里／時加速僅需4.2秒，若加價選配M駕駛套件來解除250公里／時的限速封印，極速可以推進至280公里／時。
在Ascari賽道體驗過程中，頭兩圈是以M Drive模組化快捷記憶鍵預設的M1模式來跑，其引擎反應設定為Sport Plus，方向盤回饋是Comfort，同時開啟了DSC動態穩定控制系統，跑起來非常迅捷流暢，要跟上前方Pace Car步調還蠻輕鬆的。接下來兩圈切換至M2模式，與M1差在方向盤回饋改成了Sport，且DSC動態穩定控制系統切換至MDM模式，但整輛車的動態反應就變得極為敏銳，進出彎道不時會感受到車尾的蠢動，這時只要適度修正油門與方向盤，就能把車身擺正，然後再加速跟上前方Pace Car，整個過程爽度破表，教人盡享FR小跑車的甩尾樂趣。
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此番BMW選在西班牙Ronda的Ascari測試賽道舉辦M2 Competition試駕體驗活動，藉由賽道上的極限操駕，讓各國媒體領略這款FR雙門小跑車的性能實力與駕馭樂趣。
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論及加速性能，M2 Competition還不是Porsche 718 Cayman GTS和Audi TT RS的對手，但純粹而均衡的駕馭感受，以及流暢的FR甩尾樂趣，才是本車魅力所在。
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M2 Competition由靜止加速至時速百公里僅需4.2秒，不僅比原先M2快上0.1秒，甚至能和選配跑車計時套件的Porsche 718 Cayman S一樣快。
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這具代號S55的純正M Power 3.0升直6 M TwinPower Turbo雙渦輪增壓引擎，最大馬力達410匹（先前M2搭載代號N55B30T0的370匹馬力M Performance引擎），在2,350～5,200轉可產生51.0公斤米扭力峰值，並裝有U字型的高強度碳纖維引擎室拉桿來強化剛性。
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M2 Competition內裝基調其實跟原來的M2差異不大，換上了M紅色引擎啟閉按鈕，搭配碳纖維飾板及淺藍色內裝縫線，營造出充滿戰鬥氣息的座艙氛圍。
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紅色引擎啟閉按鈕。
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本車M DCT 7速雙離合器自手排系統鞍座上增設了原先M2所沒有的引擎反應、轉向輔助力道及換檔邏輯調整控鍵。
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M2 Competition採用前後配的19吋Y輻式雙色M輕量化鍛造鋁圈，並可選配灰色卡鉗（前6、後4活塞）的M運動化煞車套件，前輪拱後方的M2專屬散熱鰭口飾條也改成黑色高光澤式樣。
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透過重新設計的前保桿氣壩造型及黑色高光澤一體式水箱護罩，加大進氣面積、強化冷卻效率，確保日常行車及在賽道上都能維持理想的工作溫度。
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行李廂蓋裝有一片薄薄的M擾流尾翼，連車尾右方的M2 Competition字樣都刻意改用黑色，搭配雙邊4出的黑色高光澤圓形排氣尾管，完美體現M2 Competition的肅殺跑格。
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這次M GmbH還替本車換上M雙柱式車外後視鏡，無論空力效應或視覺效果均獲得具體提升。
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BMW M2 Competition小檔案