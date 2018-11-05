BMW M2 Competition Ascari賽道 頭文字D體驗

2018-11-05

記者方維鐸／西班牙報導、攝影

BMW M2 Coupé雙門小跑車推出以來，提供全球性能玩家一款性能強勁、樂趣橫生的FR後驅Coupé優選，然而錙銖必較的Bimmer鐵粉始終對M2有所質疑，就是其代號N55B30T0的動力心臟只能算是M Performance的產物，而非血統純正的M Power，所以不能拿它來跟M3、M4來相提並論。即使去年小改款M2推出，仍未針對引擎動力有任何改變，直到今年4月中國北京車展M2 Competition正式問世，才換成跟M3、M4相同的M Power引擎（原廠代號S55），雖然將最大馬力下修至410匹，來跟上一級的老大哥有所區隔，卻也平息了外界對其血統的質疑，同時剛好能跟歐盟地區新上路的WLTP規範接軌。

正因如此，M2 Competition並不像M5 Competition是在一般M5之上增設的高階車型，而是直接取代既有M2的進化版本，接下來還會推出M2 CS作為更高階車型。

外觀黑色高光澤化妝點 車頭撞風面積加大

M2 Competition的全球媒體試駕選在西班牙的Ascari測試賽道進行，BMW認為藉由賽道上的極限體驗，更能讓各國媒體領略M2 Competition卓越的性能與非凡的樂趣。

第一眼看見M2 Competition，首先會注意到的是車頭新換上的一體式黑色高光澤雙腎水箱護罩，搭配下方撞風面積加大的前保桿氣壩造型，不僅看起來更顯剽悍，且足以因應伴隨動力更新而來的散熱系統強化需求。車身左右兩側換上M雙柱式車外後視鏡，並透過外觀細節的黑色高光澤化妝點，畫龍點睛地增長了本車視覺上的肅殺跑格；足下採用19吋前後配的Y輻式雙色M輕量化鍛造鋁圈，結合前245/35R19、後265/35R19的米其林Pilot Super Sport高性能跑車胎，提供強大的抓地循跡性能。除此之外，現場所有M2 Competition試駕車清一色選配了灰色卡鉗的M運動化煞車套件，其複合式通風碟盤中央為輕量化的鋁合金材質，能透過結構和氣孔來降溫，在提供強大的掣煞力道之餘，還具備優異的散熱效果。

內裝基本格局延續自原先販售的M2，不過像是M專屬多功能真皮方向盤的左側盤輻換上M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵，並在M DCT 7速雙離合器自手排系統鞍座增設了原先沒有的引擎反應、轉向輔助力道及換檔邏輯調整控鍵，另輔以M紅色引擎啟閉按鈕、M專屬雙前座跑車座椅（椅背上有自發光的M2標誌）及3色M縫線安全帶，使座艙洋溢著濃烈的M Power氛圍。

驅策純正M Power動力 Ascari盡享甩尾之樂

引擎蓋下這具純正M血統的3.0升直6 M TwinPower Turbo雙渦輪增壓引擎，最大馬力要較先前M2那具代號N55B30T0的引擎提升了40匹，來到410匹，51.0公斤米峰值扭力雖維持不變，但輸出轉速域則有所改變，由1,400～5,560轉縮減成2,350～5,200轉；車上的M跑車化排氣系統具有兩組電控排氣閥門，能產生更激亢熱血的M Power跑車聲浪。根據原廠數據，M2 Competition的0～100公里／時加速僅需4.2秒，若加價選配M駕駛套件來解除250公里／時的限速封印，極速可以推進至280公里／時。

在Ascari賽道體驗過程中，頭兩圈是以M Drive模組化快捷記憶鍵預設的M1模式來跑，其引擎反應設定為Sport Plus，方向盤回饋是Comfort，同時開啟了DSC動態穩定控制系統，跑起來非常迅捷流暢，要跟上前方Pace Car步調還蠻輕鬆的。接下來兩圈切換至M2模式，與M1差在方向盤回饋改成了Sport，且DSC動態穩定控制系統切換至MDM模式，但整輛車的動態反應就變得極為敏銳，進出彎道不時會感受到車尾的蠢動，這時只要適度修正油門與方向盤，就能把車身擺正，然後再加速跟上前方Pace Car，整個過程爽度破表，教人盡享FR小跑車的甩尾樂趣。