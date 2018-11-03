金豬打火機 喜迎2019─S.T. Dupont豬年新品 全球限量88座 圓滿富貴金討喜

﹝記者方惠宗／台北報導﹞「金豬、元寶，財富到！」一座全身閃耀金色光芒、象徵繁榮富貴的「金豬」駕到，財富滿滿、喜笑顏開的模樣，讓人也感染洋洋喜氣！
這是法國精品S.T. Dupont昨（2）日在遠東SOGO台北敦化館一樓S.T. Dupont Pop-Up Store發表、為「豬年」將至所設計的2019豬年紀念高級訂製打火機，一只機身為青銅鑄造、黃金潤飾、搭配紅色中國漆的雙火口打火機立於金豬底座，成為一款象徵旺財與繁華富貴的高級訂製品。讓人一見就歡喜，除了金光閃閃、象徵招財迎福的金豬，其身邊的元寶造型，以及打火機主體、古色古香的窗櫺與門框雕刻，更富含古代人們把願望刻在窗框門上的意涵，令這座豬年紀念打火機不僅是細膩講究的藝術結晶，更成了旺財富貴的吉祥物，為人預告好運連連。
S.T. Dupont同時為高級訂製系列推出每件均限量88件的龐克蒸氣龍高級訂製打火機、龐克蒸氣龍高級訂製筆具與中國獅高級訂製打火機等，亮眼的美學與工藝外，其典故、淵源與絕妙創意亦引人入勝。訂製所需時間約3至6個月。
S.T. Dupont高級訂製作品自即日起於遠東SOGO台北敦化館S.T. Dupont Pop-Up Store展出至11月30日。