2018-11-02

記者林欣若／台北報導

在實用的基礎上精進機芯和材質，打造C/P值更高的錶款，成為中價位品牌的中流砥柱。

MIDO 海洋之星

小升級－全面升級陶瓷錶圈，更耐磨抗蝕。

美度（MIDO）在1944年因應當時戰爭所需，首度推出Ocean Star海洋之星系列潛水錶，當時便以精準度和安全性受到海軍青睞，潛水錶發展至今日，以陶瓷錶圈取代鋁合金錶圈已成趨勢，同集團中價位品牌包括天梭（TISSOT）、浪琴（Longines）今年推出的潛水錶已全面升級為陶瓷錶圈，讓腕錶更耐磨、更抗海水腐蝕，美度也跟上腳步，全面升級的Ocean Star Diver 600海洋之星深潛600米首度搭載矽游絲、單向旋轉陶瓷錶圈，並符合ISO 6425標準防水600米認證。

延續1944年主打的防水實用定位，Ocean Star Diver 600海洋之星深潛600米通過ISO6425的國際潛水錶標準認證，包括單向錶圈設計、面盤可讀性、抗鹽、抗磁、抗震、抗壓與錶帶拉力均經過嚴格測試，成為滿足ISO 6425測試標準的專業潛水錶。腕錶搭載瑞士天文台（COSC）認證80小時矽游絲機芯，動力儲存長達80小時，矽游絲抗震、抗磁的特性，讓腕錶走時更精準，黑色陶瓷環按壓單向旋轉錶圈具有防腐蝕、抗摩擦、高抗敏特性。

圖片提供／MIDO