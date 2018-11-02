機芯之變 時間之最－4

2018-11-02

記者林欣若／台北報導

Chopard L.U.C All-in-One 14項複雜功能集大成

在科技當道的今日，鐘錶搭載複雜功能，炫技意味大於實質用途，集結越多複雜功能意味著品牌的製錶工藝更上一層，因此當蕭邦（Chopard）的L.U.C All-in-One在今年巴塞爾鐘錶展首亮相時，自然獲得不少注目，這款集結萬年曆、月相、陀飛輪……等14項複雜功能的腕錶，是蕭邦L.U.C系列之最。

四個發條盒 170小時動能

擁有14項複雜功能，可想而知，腕錶需要極大的動能才得以讓14項複雜功能精準運作，L.U.C All-in-One在如此巨大的耗能下卻能保有170小時動力儲存，靠的是L.U.C 05.01-L.機芯，以及配備四個發條盒的Quattro專利技術，兩組相互串連疊置的發條盒可連續216小時不停地驅動機芯運轉，一般搭載Quattro技術的L.U.C腕錶動力儲存可以高達216小時，All-in-One的14項複雜功能模組在機芯裡，會壓縮到發條盒的空間，但170小時仍讓人驚艷，機芯的516個零件皆遵循最珍貴精美的傳統技藝以手工精修，每一處細節都是匠心之作。

14項複雜功能的顯示系統分別設置於腕錶的兩面，正面錶盤的大日期萬年曆以雙顯示窗及副錶盤形式呈現，6點鐘位置有顯露出精緻橋板的陀飛輪；翻至錶背，時間等式、動力儲存及日出日落時間顯示均衡並列於上方，呼應下方的軌道式天文月相顯示，每個功能的格局設置恰如其分、清晰易讀。

圖片提供／Chopard