機芯之變 時間之最－2

2018-11-02

記者林欣若／台北報導

BVLGARI Octo 超薄四連霸

同樣競逐於極致纖薄的還有寶格麗（BVLGARI），今年巴塞爾鐘錶展上，寶格麗驕傲展示了Octo創下的超薄全紀錄，包括2014年Octo Tourbillon超薄陀飛輪以1.95毫米厚度機芯開啟寶格麗的超薄篇章、2016年的Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問、以及2017年的Octo Finissimo Automatic超薄自動上鏈，這項挑戰還未停止，厚度僅1.95毫米的新款機芯Calibre BVL 288在2018年風光問世，打造Octo Finissimo Tourbillon Automatic超薄自動陀飛輪腕錶，讓寶格麗四度創下世界紀錄。

精密工藝 典雅美學

Calibre BVL 288以2014年推出的Finissimo Tourbillon機芯為基礎，位於機芯背面的周邊自動盤創新又美觀，負責自動上鏈的運作，機芯搭載的環形自動盤材質為白K金及鋁，此兩種金屬截然不同的密度特性，讓環形自動盤能以極其規律的循環擺盪運作；此外，機芯引進搭載滾珠軸承系統的飛行陀飛輪，能進一步減少錶身厚度，成就3.95毫米的全新紀錄。超薄錶身的研發與生產是一段無與倫比的歷程，「將絕美設計與精細機械結合全都是為了要締造傳奇。」寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin以這一席話，預告了寶格麗未來仍將締造更多傳奇。

圖片提供／BVLGARI