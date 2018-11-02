機芯之變 時間之最－2

記者林欣若／台北報導
BVLGARI Octo 超薄四連霸
同樣競逐於極致纖薄的還有寶格麗（BVLGARI），今年巴塞爾鐘錶展上，寶格麗驕傲展示了Octo創下的超薄全紀錄，包括2014年Octo Tourbillon超薄陀飛輪以1.95毫米厚度機芯開啟寶格麗的超薄篇章、2016年的Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問、以及2017年的Octo Finissimo Automatic超薄自動上鏈，這項挑戰還未停止，厚度僅1.95毫米的新款機芯Calibre BVL 288在2018年風光問世，打造Octo Finissimo Tourbillon Automatic超薄自動陀飛輪腕錶，讓寶格麗四度創下世界紀錄。
精密工藝 典雅美學
Calibre BVL 288以2014年推出的Finissimo Tourbillon機芯為基礎，位於機芯背面的周邊自動盤創新又美觀，負責自動上鏈的運作，機芯搭載的環形自動盤材質為白K金及鋁，此兩種金屬截然不同的密度特性，讓環形自動盤能以極其規律的循環擺盪運作；此外，機芯引進搭載滾珠軸承系統的飛行陀飛輪，能進一步減少錶身厚度，成就3.95毫米的全新紀錄。超薄錶身的研發與生產是一段無與倫比的歷程，「將絕美設計與精細機械結合全都是為了要締造傳奇。」寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin以這一席話，預告了寶格麗未來仍將締造更多傳奇。
圖片提供／BVLGARI
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Calibre BVL 288 Finissimo厚度僅 1.95毫米，動力儲存52小時，在噴砂鈦金錶殼的包覆下，坐落著經過透雕細工裝飾的鏤空機芯，讓腕錶的內部世界得以一覽無遺。
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Calibre BVL 288 Finissimo厚度僅 1.95毫米，動力儲存52小時，在噴砂鈦金錶殼的包覆下，坐落著經過透雕細工裝飾的鏤空機芯，讓腕錶的內部世界得以一覽無遺。
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Calibre BVL 288 Finissimo厚度僅 1.95毫米，動力儲存52小時，在噴砂鈦金錶殼的包覆下，坐落著經過透雕細工裝飾的鏤空機芯，讓腕錶的內部世界得以一覽無遺。
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錶背的鏤空設計不僅能讓人同時欣賞到陀飛輪與自動盤運作的風貌，其輪廓設計更能讓人聯想起羅馬康多堤大道寶格麗精品店門口裝飾的時尚圖騰。
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BVLGARI Octo Finissimo Tourbillon Automatic，約3,820,000元。