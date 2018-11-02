機芯之變 時間之最－1

2018-11-02

記者林欣若／台北報導

Piaget 910P 最纖薄的自動上鏈腕錶

40至50年代，製錶大師競逐於機芯工藝之際，伯爵（Piaget）於1957年的巴塞爾鐘錶展發表了9P手動上鏈機芯，以2毫米厚度創下了當時全世界最薄機芯的紀錄，超薄從此成了伯爵的品牌的DNA。往後數十年，伯爵仍在機芯厚度上精益求精，2014年歡慶品牌140週年推出900P，將機芯與錶殼合而為一，厚度僅3.65毫米、2016年推出883P，機芯厚度4.65毫米、錶殼厚度8.24毫米，是全球最薄的計時碼錶機芯。

時間來到2018年，連同K金錶殼整體厚度僅4.3毫米的Altiplano Ultimate Automatic問世，在伯爵的自動上鏈腕錶系列中，創下超薄紀錄，腕錶搭載的910P，是伯爵再度挑戰成功之作。

910P的製作概念源自於900P的成功經驗，參照900P將機芯和錶殼合而為一，910P同樣擺脫機芯和外部元素分野的枷鎖，將機芯和錶殼融為一體，如此一來錶殼可充當主夾板，裝嵌219顆纖薄零件，大大減少了厚度，伯爵特地將機芯結構倒轉，錶橋裝嵌在錶盤正前方，機芯齒輪組同樣展露人前，優美結構一覽無遺，造就Altiplano Ultimate Automatic獨有的美感。

有限空間 絕對精準

由於腕錶結構空間減至最少，變形的玻璃會壓向指針，導致機芯停止轉動，為了將指針裝嵌於錶橋下，伯爵拉開空心軸小齒輪與玻璃之間的距離，若是玻璃因受壓變形，會將壓力轉向齒輪橋板，而不影響指針運作，讓機芯轉動暢通無阻；另外，包括主夾板經霧面打磨及噴砂處理、擺輪以太陽飾紋或環形霧面打磨潤飾、倒角處理修飾錶橋以太陽飾紋和霧面打磨，都展現伯爵絕不妥協的工藝，也無怪乎近來有人認為，在陀飛輪、大自鳴、萬年曆之外，超薄也應視為鐘錶的複雜工藝。

圖片提供／Piaget