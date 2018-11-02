米其林三星 客座台北晶華

〔記者凃盈如／台北報導〕被廚壇譽為侯布雄嫡傳弟子的米其林三星主廚弗雷德里克‧安東（Frédéric Anton），於11月2日至4日受邀於台北晶華酒店二樓Robin’s Grill餐廳客座，推出「艾菲爾鐵塔的禮讚」三星饗宴，午、晚餐8,800元起。
Frédéric Anton自2007年起連續獲得法國米其林餐飲指南三星榮耀，同時也是法國TF1節目Master Chef《廚神當道》評審，是法國家喻戶曉的大人物，且近來剛從被喻為法國美食教父的Alain Ducasse主廚手中，拿下巴黎地標艾菲爾鐵塔餐廳2019到2029年的經營權，艾菲爾鐵塔經營管理公司SETE表示，能夠取得巴黎市政府主持的標案相當不容易，企劃書不僅要達到艾菲爾鐵塔貴為巴黎地標應有的餐廳品質標準，還得善用當地資源，盡可能從鄰近地區取得食材，法國《世界報》美食評論家西蒙 （Francois Simon）便曾說過：「能夠經營位於艾菲爾鐵塔上的餐廳對於名廚而言，是市占與品牌地位的象徵，誰能拿到許可、就如同能在月亮上做料理一般。」
Frédéric Anton 1964年出生於法國東北部大城Nancy，25歲獲米其林傳奇名廚侯布雄賞識，於其在巴黎開設的米其林餐廳Jamin任職，並於短短3年內，從廚房領班被拔擢為行政主廚。1993年巴黎開設 Joël Robuchon同名餐廳時，即被任命為行政主廚；7年後，Frédéric Anton 被Lenôtre集團延攬，於集團旗下位於巴黎西郊布隆尼森林的Le Pré Catelan餐廳工作，一年後該餐廳奪下米其林二星；2007年至今持續榮獲米其林三星殊榮。
本次是Frédéric Anton主持新餐廳前最後一次的海外客座活動，於台北晶華酒店推出午間套餐每位8,800元 （內含四道料理， 一款甜點與三款頂級名酒）、晚間套餐每位12,800元（內含六道料理、兩款甜點，與六款頂級名酒），目前已售出約九成。