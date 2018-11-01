實測首款登台Google Pixel 3 XL 優勢拍照細膩度佳

2018-11-01

記者吳佩樺／台北報導、攝影

Google Pixel 3系列包括Pixel 3、Pixel 3 XL是首款在台開賣的Pixel手機，日前已開放預購，今（11月1日）起陸續出貨，《自由時報》記者以大尺寸的Pixel 3 XL進行實測，部份功能跟蘋果iPhone Xs Max比一比，告訴你值得入手嗎？

螢幕下方邊框不夠窄 但手持輕巧

首先來看外型，6.3吋Google Pixel 3 XL螢幕上方採用蘋果的「瀏海」設計，螢幕下方邊框稍嫌不夠窄，全螢幕感雖然不如蘋果iPhone Xs Max，但機身重量比蘋果iPhone Xs Max輕巧。機背為雙色層次的玻璃材質，辨識度高。

Google Pixel 3 XL搭載4GB記憶體，跟市面其他Android旗艦手機動輒6GB起跳的規格，是被大多網友詬病的地方，以《安兔兔》App測試，跑分超過26萬分，表現不算差，但蘋果iPhone Xs Max跑分超過34萬分。電力部分，實測能連續追劇約10小時7分鐘，從0%至100%約1小時58分鐘充飽電，充電速度比蘋果iPhone Xs Max快。

拍照色彩鮮豔飽和 對比明顯、高銳利

Google Pixel 3 XL配置1,220萬畫素單主鏡頭，雙鏡頭反而運用在前相機上，搭載標準、大廣角二鏡頭。雖然只是單主鏡頭，記者實際拍攝認為拍照維持過往水準，整體細膩度佳是最大優勢。

將Google Pixel 3 XL跟蘋果iPhone Xs Max進行拍照比較，包含近拍、夜景、人像自拍，Google Pixel 3 XL整體細膩度表現亮眼，包括顏色更為鮮豔飽和、對比明顯、高銳利、細節清楚，不過有時會有局部偏暗的問題。人像自拍能達107度大廣角，景深效果自然，髮絲邊緣處理的細節度不輸蘋果iPhone Xs Max。

7大實測看這邊

電力測試

實測在最高螢幕亮度下，Google Pixel 3 XL能連續追劇約10小時7分鐘。從0%至100%約1小時58分鐘充飽電，充電速度比蘋果iPhone Xs Max快。

自拍人像

Google Pixel 3 XL自拍最大可拍107度大廣角，景深呈現自然，同時可選擇自然或柔和美膚效果。

近拍測試

實際近拍直升機模型，Google Pixel 3 XL的顏色比蘋果iPhone Xs Max鮮豔飽和，例如黃色機身色彩更為濃烈。（Google Pixel 3 XL提供HDR+，蘋果iPhone Xs Max則有智慧HDR）（註：實拍圖因報紙印刷，有些許失真，請讀者見諒）

夜景測試

實際拍攝台北華納威秀夜景，例如紅色建築，Google Pixel 3 XL的顏色呈現比蘋果iPhone Xs Max鮮豔，整體對比明顯、銳利。（Google Pixel 3 XL提供HDR+，蘋果iPhone Xs Max則有智慧HDR）（註：實拍圖因報紙印刷，有些許失真，請讀者見諒）

6.3吋螢幕

Google Pixel 3 XL搭載6.3吋螢幕，上方跟6.5吋的蘋果iPhone Xs Max一樣有「瀏海」造型，但範圍比較窄、比較長，若嫌「瀏海」太礙眼，進去設定能關掉。不過螢幕下方邊框沒有蘋果iPhone Xs Max來得窄。整體機身重量184公克比蘋果iPhone Xs Max輕巧。

雙色機背

雖然Google Pixel 3 XL正面看起來跟市面瀏海機相似，但雙色層次的玻璃背蓋，辨識度高。

效能跑分

Google Pixel 3 XL僅採用4GB記憶體，在充飽電100%、最高螢幕亮度下，以《安兔兔》App測試，跑分超過26萬分，表現不算差，但蘋果iPhone Xs Max跑分超過34萬分。

〈實測記者〉吳佩樺，自由時報3C線記者，9年資歷

圖片提供／Google