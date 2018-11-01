無反相機當道 全片幅大爆發

2018-11-01

記者吳佩樺／台北報導

雖然受手機影響，相機市場節節敗退，但正掀起全片幅無反光鏡相機風潮，被視為反撲的新動能，主要瞄準專業或業餘攝影玩家！

今年下半年可說是全片幅無反光鏡相機大爆發，除了最早投入的Sony，Nikon、Canon也都加入戰場，包括Nikon Z6、Z7以及Canon EOS R。Nikon Z7、Canon EOS R已在台開賣，Nikon Z6稍晚登台；讓Sony獨大的局面，變成三強競爭。

Nikon跟Canon都為自家的首款全片幅無反相機設計了新接環，透過轉接環，同樣能相容原有系統鏡頭。

銷售亮眼 傳統大廠不得不跟進

各家相機大廠為何紛紛搶進全片幅無反相機市場？銷售數字會說話！Sony不只在全球表現亮眼，台灣亦然。燦坤、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心三大通路今年1月至10月銷售調查，DSLR傳統單眼、無反相機綜合統計，其中燦坤跟Yahoo奇摩購物中心的銷售冠軍都是今年4月上市的Sony α7 III，打趴DSLR單眼，因為開出單機身免6萬元造成話題，同性能的DSLR單眼起碼要價6位數。

既然Sony α7 III開了「平民機王第一槍」，Nikon、Canon當然也得跟進，Nikon Z7單機身10萬5,980元，台灣價格比日本、美國還便宜；Canon EOS R單機身6萬7,000元。

無反當道 DSLR仍有無法取代的優點

無反相機的最大優點是沒有反光鏡，所以機身能做到比DSLR單眼輕巧，但也具備耗電等缺點，而DSLR單眼的電力、反應迅速快的優點是無反相機無法取代的，因此仍有支持者，例如Canon 77D在上述通路調查中，均有擠進各大熱賣榜「前三名」，亦是唯一進榜的DSLR單眼，堪稱無反相機當道下的「黑馬」。

補充的是，Panasonic已於9月的「2018 Photokina德國科隆影像大展」宣布結盟Leica、Sigma推出全片幅無反相機S1、S1R，不過明年才會全球上市，詳細時間未定。

全片幅無反相機

Sony α7III 平民機王第一槍

今年4月在台上市，因單機身不到6萬元，是帶動全片幅無反相機「平民化」的代表，不只全球，包括台灣也賣出佳績，在不少通路銷售打敗DSLR單眼。搭載2,420萬畫素、承襲α9機種的693點自動對焦系統、10fps連拍。單機身售價59,980元。

Canon EOS R 0.05秒自動對焦

Canon EOS R採用全新RF接環，擁有54mm大口徑、20mm法蘭距，加入控制環加強拍攝操控。相機配置3,030萬畫素、DIGIC 8影像處理器，達到0.05秒自動對焦速度、8fps連拍，提供5,655個自動對焦位置。單機身售價67,000元。

Nikon Z6、Z7 超短法蘭距

Nikon一次丟出Z6、Z7二台全片幅無反相機，把法蘭距縮短到僅16mm，達到更小巧的機身，新Z接環口徑加大到55mm，可使用更大光圈的鏡頭。Z6、Z7以Z7定位旗艦，瞄準專業商業攝影族群，Z6相對入門。二款的外型差不多，主要的差別在於Z7配置4,570萬畫素、493個對焦點、ISO感光度64-25600、9fps連拍；Z6則是2,528萬畫素、273個對焦點、ISO感光度100-51200、12fps連拍。Z7搶先上市，單機身售價105,980元；Z6價格尚未公布。

Panasonic S1、S1R 明年見真章

Panasonic已於9月的「2018 Photokina德國科隆影像大展」宣布結盟Leica、Sigma推出全片幅無反相機，包括2,400萬畫素S1、4,700萬畫素S1R。全球明年上市，詳細時間未定。（翻攝DPReview）

《同期加映》

通路熱銷DSLR Canon 77D

根據燦坤、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心三大通路今年1月至10月銷售調查，以DSLR單眼、無反相機綜合統計，Canon 77D均擠進各大熱賣榜前三名，亦是唯一進榜的DSLR。目前通路價格單機身約23,900元。

圖片提供／Sony、Nikon、Canon