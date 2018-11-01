致敬亨弗萊鮑嘉 Borsalino推紀念限量帽款

2018-11-01

〔記者方惠宗／台北報導〕創立於1857年的義大利製帽商Borsalino為逝世於1957年的「AFI百年百大明星」亨弗萊‧鮑嘉（Humphrey Bogart，1899－1957）設計紀念限量帽款「The Bogart」，表達品牌與電影界的深厚情誼，並向這位品牌忠誠顧客致敬。

以1942年電影「北非諜影」（Casablanca）永存於世的亨弗萊‧鮑嘉與瑞典國寶級女星英格麗‧褒曼（Ingrid Bergman，1915－1982）在片中佩戴由Borsalino製作的帽子，隨即成為全球影迷瘋狂效仿的造型。尤其鮑嘉戴著紳士帽、由右上往左下傾斜角度的樣貌，成為男士追隨的時尚風格，亦奠定紳士帽的經典樣式。

這頂「The Bogart」鮑嘉紀念帽款採用珍稀毛呢材質製作，重新詮釋中邊帽緣、寬版緞飾與中高圓頂帽冠等經典元素，湖水灰毛呢帽體搭配炭灰色寬版羅緞緞飾，結飾燙有品牌標誌，帽子內裡燙有鮑嘉的戴帽剪影，側邊黑色皮革則有鮑嘉的簽名與其經典語錄燙金「Do everything. One thing may turn out right.」。

亨弗萊鮑嘉是全球與電影界傳奇人物，美國電影學會（American Film Institute）評其為電影誕生100年以來最偉大的男星（AFI百年百大明星）。