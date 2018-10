致敬亨弗萊鮑嘉 Borsalino推紀念限量帽款

2018-11-01

〔記者方惠宗/台北報導〕創立於1857年的義大利製帽商Borsalino為逝世於1957年的「AFI百年百大明星」亨弗萊‧鮑嘉(Humphrey Bogart,1899-1957)設計紀念限量帽款「The Bogart」,表達品牌與電影界的深厚情誼,並向這位品牌忠誠顧客致敬。

以1942年電影「北非諜影」(Casablanca)永存於世的亨弗萊‧鮑嘉與瑞典國寶級女星英格麗‧褒曼(Ingrid Bergman,1915-1982)在片中佩戴由Borsalino製作的帽子,隨即成為全球影迷瘋狂效仿的造型。尤其鮑嘉戴著紳士帽、由右上往左下傾斜角度的樣貌,成為男士追隨的時尚風格,亦奠定紳士帽的經典樣式。

這頂「The Bogart」鮑嘉紀念帽款採用珍稀毛呢材質製作,重新詮釋中邊帽緣、寬版緞飾與中高圓頂帽冠等經典元素,湖水灰毛呢帽體搭配炭灰色寬版羅緞緞飾,結飾燙有品牌標誌,帽子內裡燙有鮑嘉的戴帽剪影,側邊黑色皮革則有鮑嘉的簽名與其經典語錄燙金「Do everything. One thing may turn out right.」。

亨弗萊鮑嘉是全球與電影界傳奇人物,美國電影學會(American Film Institute)評其為電影誕生100年以來最偉大的男星(AFI百年百大明星)。