梵克雅寶鐘錶新品展 充滿奇幻浪漫

2018-11-01

〔記者林欣若／台北報導〕梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）將花草姿態、蝴蝶振翅、閃耀星空等大自然景色融入腕錶設計，打造每一只腕錶都猶如精美的小宇宙，梵克雅寶特地於11/1至11/11在台北101購物中心舉辦「Poetry of Time時間的詩篇」 高級鐘錶展，邀請大家一同進入浪漫詩意的鐘錶世界。

這次展覽最受矚目的便是Lady Arpels Planétarium Poetic Astronomy腕錶，38毫米錶盤內，以象徵女性之美的金星和月球為主角，搭配各色珠寶，環繞出奢華詩意，玫瑰金太陽在錶盤中央閃閃生輝，粉紅珠母貝水星和綠松石地球以精細手工切割成球體，金星是綠色琺瑯圓珠，由梵克雅寶位於瑞士梅蘭的琺瑯工作坊精心雕琢，月球鑲嵌明亮式切割鑽石，環繞著地球軌跡，與午夜藍的星空形成強烈對比，這些星體不僅僅是華麗的裝飾。值得一提的是，梵克雅寶精心設計的機芯，讓這些星體比照時計的宇宙周期運行，錶盤由7個砂金石轉盤以同心環方式環繞，每顆星體均按實際速度運行，水星圍繞錶盤一圈需要88天、金星224天、地球則是365天。

Poetic Astronom詩意星象Midnight Zodiac Lumineux腕錶和Lady Arpels Zodiac Lumineux則是首度完整呈現12星座的男錶和女錶，Midnight Zodiac Lumineux腕錶搭載的機芯模組內含瓷片，當配戴者的身體動作帶動瓷片震動，就能透過物理反應產生電能，為腕錶上4至6個LED供電，按下8點鐘位置的按鈕，則可啟動亮燈裝置，讓錶盤上的透明琺瑯圓珠發光，猶如夜空閃爍的星象圖。Lady Arpels Zodiac Lumineux以湛藍琺瑯模擬夜空，精緻的琺瑯彩繪，讓12星座圖案栩栩如生，機芯同樣搭載亮燈模組，按下按鈕，可隨時星賞夜空星象。