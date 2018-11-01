牛排教父摘星後 副品牌MUCHOYAKI成軍

2018-11-01

〔記者凃盈如／台北報導〕3月剛摘下台灣第一次米其林星星之後，「牛排教父」鄧有癸於新光三越信義店A9館，開設星二代店副品牌 MUCHOYAKI，即日起正式開賣。

店名MUCHOYAKI，MUCHO取自西班牙文的MANY的意思，表達豐富，而Yaki的發想是來自Tappenyaki（鐵板燒），Yaki指的是grilled、pan fried的料理，以豐盛多樣化，令人食指大動的料理為主軸。本次最大亮點為美國頂級乾式「帶骨」肋眼牛排（1.4kg），並分成3種不同等級：First Dry Aged約10天、Semi Dry Aged約14-20天、Super Dry Aged約20-28天，4人份的價格帶為3,980元起。

MUCHOYAKI除了中午推出880元起套餐外，其餘時段皆以單點的方式進行；客單價平均為1,500元，打破市場高檔牛排平均3,500元以上的常態，吸引家庭、商務與年輕客源，並推出「板前料理」、在店進行「乾式熟成」、專業調酒師駐店服務等亮點，且引進超夯的氮氣飲料製作機器。板前料理方面，因鄧有癸對Tappenyaki一直有很深遠的懷想，難忘站在鐵板檯面前，與客人零距離互動的回饋與感動，於是MUCHOYAKI特別採開放式廚房，於餐廳正中間設置12個板前座位區，讓用餐客人可真實與主廚互動，師傅笑稱：只要預約，我就前來做菜給你吃。至於另一亮點：在店進行「乾式熟成」，則出自牛排教父數十年的「玩肉」心得，將針對不同國籍、品種牛肉，以新進的德製DRY AGER牛肉熟成放箱，在店進行「乾式熟成」，並首次以「瓷盤」取代「鑄鐵鍋」盛裝牛排，創造全新視覺享受。

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