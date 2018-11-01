中華電信攜手輔大伴你好讀 關懷偏鄉學童─課後輔導量身訂製 展開追夢人生

2018-11-01

〔記者吳佩樺／台北報導〕中華電信暨基金會與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作的「伴你好讀」社區網路課輔服務，昨日舉辦成果發表會，10年來安排超過3,800位大學生，成功協助逾2400位偏鄉學童克服城鄉差距學習。

「伴你好讀」社區網路課輔，由輔大學生一對一為偏鄉學童量身訂製、進行課後教學輔導，同時透過實際陪伴跟偏鄉學童加強互動。經過10年努力，超過3,800位的輔大學生利用網路，教授超過80,000小時的課輔時數，幫助逾2,400位偏鄉學童克服環境、改善學習成果，讓原本不敢夢想升大學的數十位偏鄉學童順利考上國、私立大學，展開人生的追夢步伐。

中華電信表示，「伴你好讀」網路課輔服務主要是針對偏鄉學童，每學期由輔大學生提供12週的一對一網路教學，開課前每位大學伴會針對所負責的小學伴仔細了解其課業程度與需求，再來量身製作教材，偏鄉學童得以快速提升學業水準。

此外，每年寒暑假亦會以行動進駐偏鄉，以2018年暑假為例，共舉辦3個偏鄉據點的夏日學堂，包括台東聯合學堂、台南黃絲帶、屏東楓林教會，27名大學生與86名孩子朝夕相處，雙方關係更為緊密。

輔大日文系學生林欣頤表示，「今年參加楓林夏日學堂，雖然小學伴的寫作能力不及都市小朋友，但都十分熱情地學習，感動自己能有一份力量付出。」