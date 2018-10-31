〈運動休旅車伴履〉Clarks×Land Rover 織布鞋面防水透氣抓地力佳

2018-10-31

﹝記者方惠宗／台北報導﹞能征服各種地形、前所未見的先鋒鞋履就此問世！

英國製鞋商Clarks與豪華運動型休旅車品牌Land Rover聯手打造限量系列，結合英倫時尚精神與創新科技，大量使用「Gore-Tex」面料，以及編織與針織鞋面設計，配合既有的鞋底材質與杯式鞋墊設計，精造出兼具抓地力、多重環境適應力與穩定性的先進鞋履，款式包括專為都會休閒所設計的「CLR.51N」、無論一般街道或是泥濘道路都能發揮功能的「CLR52.N」，以及即使在惡劣地形亦能保有安全、舒適與抓地力的「CLR53.N」鞋款，開創前所未有的超完美鞋履。

Clarks×Land Rover聯名鞋款正如Land Rover優雅而奢華的征服全地形探險與日常生活的每段路程。以「CLR.51N」休閒鞋來說，採用Gore-Tex Extended彈力針織鞋面，雙層中底設計提供足部最佳的舒適度，對付都市各種街道路型不費力。「CLR52.N」鞋款則採用用Gore-Tex Performance Stretch彈力技術，有效達到防水、隔熱和透氣功能；EVA中底材質不僅減壓防震，也使鞋身輕盈，減輕足部負擔，而外底橡膠材質更是從都市到泥濘道路皆能發揮最大機能。

此外，以深色系為主的繫帶登山鞋「CLR53.N」採用防水透氣的Gore-Tex高性能薄膜製作鞋面。中底以雙密度EVA材質打造，能承受壓力緩衝，長時間站立也能保有最佳舒適度。堅固的橡膠鞋底則可在越野條件下提供最高的穩定性和適應能力。