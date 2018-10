2018-10-30

〔記者林欣若/台北報導〕2018同志大遊行日前在凱道登場,超過13萬人共襄盛舉,美國休閒服裝品牌GAP第三度參加,GAP今年照例推出彩虹T-shirt,為世界人權發聲。

GAP今年與人氣網紅林進、小A辣一起加入遊行行列,兩人穿上本次年度彩虹T恤「WE ARE ONE」,亮點奪目的標語,傳遞平權概念。消費者可於GAP門市購買彩虹「WE ARE ONE」T-shirt表達對LGBTI群體的支持,GAP將會把彩虹T恤銷售淨利的20%捐贈給聯合國基金會,支持其人權辦公室「自由與平等(Free & Equal)」的宣傳活動,該活動在全球宣揚對女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、變性及跨性別者(LGBT)的平等權利和公平待遇,消費者購買「WE ARE ONE」T-shirt,也將另外獲得Gap特製的彩虹手拿扇。聯合國基金會資深副主席Susan Myers表示:「聯合國基金會驕傲地與GAP並肩合作,攜手支持自由與平等活動,LGBTI的權利就是人權,屬於世界上所有人的人權」。