酒窖40年 泰斯卡海洋風味威士忌

2018-10-30

〔記者凃盈如／台北報導〕來自蘇格蘭斯凱島（Isle of Skye）現存最古老的威士忌酒廠，融合當地火山島地貌的險峻和大西洋的凜冽，孕育出泰斯卡（Talisker）威士忌鮮明的海洋性格，受到傳奇冒險小說《金銀島》作家史蒂文生讚譽為「烈酒之王」，其海洋風味尤其出色。

今年，泰斯卡嘗試從酒廠檔案文獻中找尋靈感、回溯1900初製酒用桶工藝，並發表全新酒款：在雪莉桶中熟成的《泰斯卡Bodega酒窖系列─40年蘇格蘭單一麥芽威士忌》，是品牌前所未見的高年份威士忌，透過西班牙Jerez赫雷斯區最古老雪莉酒生產商Delgado Zuleta的amontillado雪莉桶進行二次熟成，保留泰斯卡標誌性的雄偉壯麗海洋風味，並融合西班牙雪莉的甜美風格。

本次新品，以酒廠最高年份的酒液遇上西班牙Jerez赫雷斯區最古老雪莉酒生產商Delgado Zuleta的amontillado雪莉桶，激盪出獨一無二的酒款，口感醇厚，展現經典海鹽、煙燻泥煤味，與西洋梨、葡萄果乾、糖漬橙皮、胡椒氣息達到巧妙平衡，風味馥郁綿長，在甜美氣息中仍保留泰斯卡經典的海洋豪邁個性。

《泰斯卡Bodega酒窖系列─40年蘇格蘭單一麥芽威士忌》是酒廠目前於全球發行最高年份、且極具收藏價值的酒款。小批次的限量臻液在1978年前，已先於二次裝填的橡木桶中歷經40年的沉睡，再移至同樣具有40年歷史的amontillado雪莉桶中進行熟成。本次泰斯卡40年蘇格蘭單一麥芽威士忌是Bodega酒窖系列的第一款作品，全球限量2,000瓶，以精雕木盒包裝，定價100,000元，即日起於特定通路販售。