秋冬防燥 綠保養正夯

2018-10-29

記者凃盈如／台北報導

入秋時節，涼爽的天氣常使肌膚乾癢、髮絲毛燥，趁著百貨週年慶檔期，各大品牌推出特惠組合之際，亦是保養呵護身體的好時機。

【髮&膚，也要進補一下！】

苦茶油、四神

台灣原生品牌茶籽堂訴求天然、原始，產品主要元素苦茶油，擁有高油酸，可以快速且有效的將髮膚所需的微量元素帶入底層，本次於週年慶推出「荷葉保濕系列」任選兩件85折優惠。此外，品牌探究臺灣人膚質特性與四季氣候，克服技術門檻，分別以12%與6%黃金比例，注入苦茶油的護手霜與護唇膏，也是本次週年慶易入手的商品，讓雙手及雙唇滋潤、長效保濕且不黏膩，是適合秋季隨身攜帶的好物。

阿原肥皂則於週年慶期間挑選品牌常年熱銷單品，推出「無齡感水顏組」及「植萃美肌組」，只要幾個步驟就可為肌膚清潔、補油補水，或者鎖水保濕，此外，也推出週年慶滿額贈「快樂滿滿禮盒」，內含阿原熱銷商品當藥洗頭水以及適合乾燥肌膚的四神皂和燕麥皂。

辣木油、枸杞

台灣綠色保養品牌綠藤生機，致力於推廣天然植物系保養油，2015年推出第一瓶來自非洲迦納的公平貿易奇蹟辣木油，以極致保濕力與清爽好吸收的特性，上市至今已熱賣13萬瓶。品牌在今年9月研發推出少見以植物油為基底的「第三選擇防曬」之後，更引進來自世界上最知名「卡贊拉克玫瑰谷」的頂級大馬士革玫瑰，以蒸餾技術將25萬朵才能精粹出1公斤的珍稀玫瑰精油，注入到奇蹟辣木油裡，結合優雅香氛與保濕功效，推出「奇蹟辣木油×奧圖玫瑰」限量珍藏版；單品及玫瑰奇蹟保濕組於京站專櫃11月21日起限定販售，此外，綠藤生機也於各百貨週年慶搶先推出限量組合優惠，包含品牌暢銷的7款洗沐類商品，任選第二件75折優惠（以較低價之商品折扣）。

屢次獲得國際獎項的台灣原生綠色保養品牌 O’right歐萊德，今年週年慶推出多款髮膚組合，除了品牌最知名的咖啡因洗髮精、養髮液之外，更推出數個百貨通路的獨家優惠。歐萊德訴求溫和天然，從頭皮至臉部肌膚的純淨綠色養護，產品內料採用天然農產植萃，搭配可回收塑料的外包裝，呵護髮膚的同時，也友善環境。

【週年慶必搶，人氣好物！】

L’OCCITANE於2018週年慶期間推出多款商品限量組合，包含擁有神奇抗老修護能量的明星商品蠟菊系列，或者全球每3秒銷售一條的經典暢銷乳油木護手霜等，無論是臉部、身體、頭髮護理或香氛系列，都能於週年慶期間一次擁有。品牌於今年更特別推出週年慶限定首賣的大容量包裝經典人氣商品「櫻花沐浴膠」，以及多階超值滿額禮讚，消費正品折扣後滿4,500元可得全新升級配方的草本修護洗髮乳、草本修護潤髮乳、限量馬鞭草冰沁沐浴膠及旅行包；滿8,800元另加贈馬鞭草泡泡浴、品牌沐浴球；滿13,000元，即再加贈精緻典雅的2018花香沐浴禮盒。

此外，10/10 HOPE也推出多款好感組合，尤其在滿額禮部分，提供十分精彩的內容，從6,800元、12,000元到18,000元三個門檻，都有不同組合的質感贈禮，堪稱髮品、肌膚、日常生活相關的風格福袋。

至於來自澳洲、擁有許多死忠粉絲的質感品牌Aesop，素來以內斂、低調擄獲消費者的心，週慶期間也推出多種組合，或者大容量優惠商品。

圖片提供／10/10 HOPE 、Aesop、L’OCCITANE、阿原肥皂、茶籽堂、綠藤生機、歐萊德

註：促銷方案或有更動，以通路為準。