iPhone XR開賣了 價格誘客─果粉：功能與XS系列相差不多 CP值好色選多

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞蘋果iPhone XR昨（26）日正式在台開賣，因為價格比iPhone XS系列親民，外界看好長期銷量會勝過iPhone XS系列。
iPhone XR首批到貨量少，5大電信跟各大經銷通路罕見沒辦首賣會，但仍有不少預約民眾趕一大早排隊領機。果粉林先生說：「覺得iPhone XR的CP值好，便宜、功能卻沒跟iPhone XS系列差很多。」另一果粉宋小姐也說：「因為價格，所以捨棄iPhone XS系列，選iPhone XR。」可見「價格」的確是iPhone XR最吸引果粉的關鍵，其次是顏色選擇多。
◎初期到貨少 推估11月中後穩定
iPhone XR主打6色，目前各業者統計以黑、白二色最受歡迎，但看好有實機展示後，其他顏色後勢看漲，台灣大哥大表示：「昨天現場有一些民眾本來要買黑、白色，但看到實機後，都改選黃、藍色。」版本部分，遠傳電信指出：「集中128GB容量。」
iPhone XR初期到貨量少，燦坤開賣前便喊出預約都能在首日拿到現貨來搶客，中華電信行動通信分公司副總經理胡學海坦言：「貨量的確比預期少，推估11月中之後供貨才會比較充足。」至於台灣果粉關心的新iPhone雙卡的eSIM功能何時上路？他透露：「台灣電信跟蘋果的測試即將完成，且有蘋果總部後續關卡，希望盡快。」
STUDIO A針對有實體雙SIM卡需求的果粉推出可買iPhone XS Max跟iPhone XR香港版，「台灣買香港取」，業者說需求比預期中熱烈，取貨地點以香港機場門市最多。