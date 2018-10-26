《貴婦首選‧頂級保養之秘》CHANEL

2018-10-26

記者邱巧貞／台北報導

黃金麒麟草

香奈兒（CHANEL）於2006年首次推出「奢華精質系列」（SUBLIMAGE），受到頂級保養客的喜愛，今年秋天，香奈兒上市新品「奢華金燦賦活精萃」以台灣為全球首賣國家，向來不溝通銷售數字的香奈兒僅透露，「奢華精質系列」是這一年成長最迅速的保養系列，香奈兒保養暨美妝品全球發言人Armelle Souraud為了此款新品發表也特別選擇台灣為唯一到訪的亞洲國家。

許多人或許好奇頂級保養的客群為何？業者表示，「用過頂級保養的顧客其實很難再回去了。」願意選擇高單價保養品的人一方面跟生活型態有關，珠寶、精品的消費客層當然也是頂級保養的市場，其實只要使用後感受深刻，頂級保養客人便容易培養很高的忠誠度。

Armelle Souraud表示，香奈兒頂奢保養系列不以年齡層為區隔而是「生活型態」，「因為即使是年輕人也可能已出現很多老化跡象。」其實只要能感覺到效果，現今年輕人也很敢花費金錢寵愛自己；此外業者也觀察到，許多年輕女兒看媽媽用什麼產品也會試著用用看，而成為頂級系列的潛在客層。

香奈兒「奢華精質系列」以馬達加斯加島的「五月梵尼蘭PFA」為主成分，今年新推出「奢華金燦賦活精萃」多添加了「黃金麒麟草萃取」為核心配方。一直以來，南法地區蘊藏豐富植物種類，多數被廣泛使用於高級香水原料而享負盛名，香奈兒從多年前展開研究計畫，鎖定南法作為保養成分研究基地，在研究超過500多種野生植物後，將當中最具潛力的物種移至栽培試驗區，其中，5種全新植物萃取成分脫穎而出，成為香奈兒嶄新保養品成分。而以修護重生特質聞名於世的「黃金麒麟草萃取」，即是全新「奢華金燦賦活精萃」的核心配方，其他4種全新成分未來也將陸續出現在香奈兒保養系列中。

片提供／香奈兒