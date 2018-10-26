《貴婦首選‧頂級保養之秘》ESTEE LAUDER

2018-10-26

記者邱巧貞／台北報導

黑鑽松露

「每個女人都值得享受一點奢華。」雅詩蘭黛夫人於1956年推出世界上第一瓶奢華頂級乳霜，精緻金色搭配細膩罐裝線條，呼應出珍貴乳霜的奢華質感，甫推出便搶購一空，風靡全球女性市場。

雅詩蘭黛白金系列推出至今已超過60年，其不斷締造佳績的原因，在於秉持雅詩蘭黛夫人所建立的三項原則：最頂級且珍稀的成分、最先進創新的科技、無人可及的感官體驗。

雅詩蘭黛「白金級黑鑽松露系列」是每年僅能限量推出的頂級護膚夢幻逸品，因「黑鑽松露」隨著全球暖化因素，從往年的三個月採收時期逐漸下降為兩個月，而因其無法人工培育，珍稀程度更勝鑽石，且每年產量難以預估。雅詩蘭黛團隊為了在特定時間內留存「黑鑽松露」最佳活性，「黑鑽松露」在兩週內必須以常溫真空封存狀態，運送至法國坎城研究實驗室，經由專利9道精密工法萃取，從精細研磨、雙重過濾到淨化程序等，每10～15公斤的黑鑽松露，耗時1年的提煉萃取，僅能產出1公斤極為珍貴的「黑鑽松露精萃」。

雅詩蘭黛今年針對既有的「白金級黑鑽松露雙效奇蹟霜」再升級，推出全新「白金級黑鑽松露雙效豐潤奇蹟霜」，除了採用珍稀的「黑鑽松露」外，並添加白金系列中經典成分「24k奈米懸浮金」與「南海珍珠微粒」，絲綢般柔順豐潤的質地是特別針對亞洲肌膚設計。

圖片提供／雅詩蘭黛